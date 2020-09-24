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Сборная Москвы завоевала 183 медали в финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia – Собянин

Сборная Москвы завоевала 183 медали в финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia – Собянин

Сборная Москвы завоевала 183 медали в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

Об этом глава города написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

«Сборная Москвы заняла первое общекомандное место на VIII Национальном чемпионате #WorldSkillsRussia. Наши ребята завоевали 123 золотые, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей. Очень крутой результат, поздравляю!» – написал Собянин.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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