Секретарь ЦИК отметила проблему с кадрами на муниципальных выборах

Лидия Мартынова

В России есть проблема с кадрами на муниципальных выборах, где, как правило, низкая конкуренция, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.





"На местах посмотрите ситуацию. У нас в этих девяти тысячах кампаний, я не назову сейчас число мандатов, но тоже оно несколько десятков тысяч, соответственно порядка сотни тысяч кандидатов. Но если поделить на мандат, то маленькие выборы в муниципальных образованиях, они, конечно, малоконкурентны. Там на самом деле трудно найти просто желающего управлять, решать вопросы местного сообщества", - сказала Гришина на Всероссийском форуме с международным участием "Реализация новелл Конституции России: вызовы и образ будущего".

Она добавила, что из своего опыта общения с главами муниципальных образований в регионах сделала вывод: глава такого образования, который честно хочет работать, будет получать только штрафы.

Костромской области, где женщину, которая убиралась в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать конкуренцию на выборах действующему главе поселения.