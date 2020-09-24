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Шэрон Стоун призналась, кто из ее партнеров по кино целовался лучше всех

Шэрон Стоун призналась, кто из ее партнеров по кино целовался лучше всех
© Universal Pictures (1995)Кадр из фильма "Казино"

В драме "Казино" актриса сыграла Джинджер Маккену, наркоманку и проститутку, в которую безответно влюбляется герой Роберта Де Ниро, профессиональный игрок в азартные игры Сэм Ротштейн. Эта роль считается одной из лучших в карьере Стоун. За нее она получила премию "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар", пока единственную.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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