Си Цзиньпин спешит на помощь: в Минске надеются на визит лидера КНР

Влада Некрасова

Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Белоруссию станет дополнительным стимулом для сотрудничества двух стран. Об этом сегодня, 24 сентября, заявил заместитель председателя Палаты представителей, руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом КНР Валерий Мицкевич.

«Убеждены, что прорабатываемый визит председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь придаст дополнительный мощный стимул двустороннему сотрудничеству. Мы готовы к тесному взаимодействию с парламентом Китая в деле его подготовки и организации, — сказал Мицкевич. — Мы высоко ценим поддержку Китая, в том числе в вопросах уважения иностранными государствами и международными организациями суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси. Выражаем признательность КНР за конструктивную позицию относительно ситуации в Беларуси, которая отстаивается на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН».

Следует отметить, что сегодня же официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что в Пекине «уважают выбор, который сделал народ Белоруссии», а прошедшие выборы президента Белоруссии являются ее внутренним делом.

«Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Белоруссия сможет восстановить политическую стабильность», — заявил Вэньбинь.

Дипломат также указал на то, что Китай решительно поддерживает усилия Белоруссии по отстаиванию национальной безопасности, суверенитета, безопасности и развития» и против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе.

Как сообщало ИА Newstes , накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Димитрий Песков заявил, что глава государства пока не планирует визит в Минск. Сам Александр Лукашенко лишь недавно приезжал с официальным визитом в Сочи.

В Белоруссии не стихают массовые протесты, которые начались после оглашения итогов выборов президента 9 августа, на которых Александр Лукашенко получил более 80% голосов.