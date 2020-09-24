Си Цзиньпин спешит на помощь: в Минске надеются на визит лидера КНР
Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Белоруссию станет дополнительным стимулом для сотрудничества двух стран. Об этом сегодня, 24 сентября, заявил заместитель председателя Палаты представителей, руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом КНР Валерий Мицкевич.
Следует отметить, что сегодня же официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что в Пекине «уважают выбор, который сделал народ Белоруссии», а прошедшие выборы президента Белоруссии являются ее внутренним делом.
Дипломат также указал на то, что Китай решительно поддерживает усилия Белоруссии по отстаиванию национальной безопасности, суверенитета, безопасности и развития» и против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе.
Как сообщало ИА Newstes , накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Димитрий Песков заявил, что глава государства пока не планирует визит в Минск. Сам Александр Лукашенко лишь недавно приезжал с официальным визитом в Сочи.
В Белоруссии не стихают массовые протесты, которые начались после оглашения итогов выборов президента 9 августа, на которых Александр Лукашенко получил более 80% голосов.