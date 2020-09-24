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Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike

Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
Аукционный дом Sotheby's проведет аукцион под названием Cult Canvas, на котором продадут самые редкие пары кроссовок Nike.

Всего там представят 8 лотов — это кроссовки, выходившие ограниченным тиражом или существующие в единственном экземпляре, — из коллабораций с основателем Staple Design Джеффом Стейплом, художником-граффитистом Futura 2000 и не только.

Самая недорогая пара среди представленных оценивается в $3000−5000 — это Nike Dunk Low SB из совместной коллекции с датским графическим дизайнером Piet Parra, а самые дорогие кроссовки — производственный образец той же модели, но в исполнении художника Бернара Бюффе — оцениваются в $70−80 тысяч.

Аукцион пройдет 29 сентября, посмотреть лоты можно на сайте Sotheby's.
Ранее аукционный дом провел торги, посвященные истории хип-хопа, а до этого там выставили на продажу беговые кроссовки Nike, которые в 1970 году вручную сделал сооснователь бренда Билл Бауэрман.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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