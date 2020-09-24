Стало известно, сколько правительство потратит на туротрасль в 2020-2021 гг.

Влада Некрасова

В среду, 23 сентября, Правительство РФ одобрило общенациональный план по восстановлению экономики. Отдельная глава плана посвящена туризму и индустрии гостеприимства. В общей сложности на поддержку отрасли будет направлено за два года почти 70 млрд. р.

Согласно тексту документа (есть в распоряжении «Вестника АТОР»), в 2020 г. на поддержку туротрасли выделено более 40 млрд. р. В 2021 г. будет выделено 27 млрд. р.

Реализация некоторых мер заканчивает свое действие в 2020 г. Так, до декабря 2020 г. Ростуризм должен разработать национальный проект по развитию внутреннего и въездного туризма. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что проект будет готов в октябре.

Только на 2020 г. рассчитана поддержка организаций гостинично-туристской сферы посредством возмещения 50% платежей по процентам и отсрочки выплаты основного долга по ранее выданным кредитам. На эти цели в 2020 г. выделено 6,7 млрд. р.

На ежегодную реализацию рассчитана такая мера, как «расширение государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров для целей обеспечения прироста въездных и внутренних турпотоков, в том числе путем формирования новых привлекательных маршрутов и поддержки детского туризма». Ее реализация началась в августе 2020 г. В этом году на этот пункт выделяется 6,09 млрд. р. В 2021 году – 5,3 млрд. р.

Также ежегодно, начиная с сентября 2020 г., планируется реализация мер по популяризации внутреннего и въездного туризма, в том числе путем создания специализированного центра маркетинговых и цифровых компетенций, смягчения въездного визового режима. В 2020 г. на эти цели выделяется 0,6 млдр. р. В 2021 г. – 1,35 млрд. р.

С августа 2020 г. и ежегодно планируется системное развитие туристской и иной инфраструктуры (льготное кредитование, субсидирование ввода новых гостиниц и обеспечивающей инфраструктуры, планы развития перспективных туристских территорий, формирование туристско-привлекательных центров городов, грантовая поддержка). В 2020 г. на эти цели предусмотрено более 10 млрд. р. В 2021 г. – 22,5 млрд. р.

С сентября 2020 г. и бессрочно планируется оказание мер государственной финансовой поддержки, направленной на снижение стоимости авиационных и железнодорожных перевозок в целях повышения конкурентоспособности внутреннего туристского продукта. В 2020 г. выделено 1,67 млрд. р. В 2021 г. – 2,7 млрд. р.

На субсидирование направлений внутреннего туризма выделено 15 млрд. р. Вероятно, речь идет о реализации программы кешбэка. Сроки реализации этой программы – с июля 2020 г. по декабрь 2021 г.

С января 2021 г. запланировано совершенствование системы обеспечения прав потребителей туристских услуг и повышения прозрачности деятельности предприятий рынка. На эти цели в следующем году запланировано выделить 0,45 млрд. р.