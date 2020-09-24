Студенты СКФУ и Абхазского госуниверситета получат дипломы обоих вузов
Вчера, 22:40 Влада Некрасова
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) и Абхазский государственный университет (АГУ) начнут осуществлять совместную программу, участники которой смогут получить дипломы обоих вузов. Об этом сообщила в пресс-служба СКФУ.
«С 2021 года СКФУ и АГУ начнут совместную подготовку магистров по истории и биологии. Выпускники получат дипломы двух вузов. Вступительные испытания вузы проведут самостоятельно — СКФУ для российских студентов, АГУ — для абитуриентов из Абхазии», — говорится в сообщении.
Занятия планируется проводить на русском языке. Отмечается, что реализация образовательных программ в АГУ и СКФУ может осуществляться с применением дистанционных технологий.
По материалам: eadaily.com