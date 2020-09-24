Тэхён признался в сильнейшем одиночестве
Обычно мы не задумываемся о том, что известные люди, которые всегда светятся от счастья на экранах ТВ и страничках социальных сетей, тоже обладают чувствами и «умеют» испытывать отрицательные эмоции. Когда мы видим группу «Бантан», мы заряжаемся их невероятной энергией и позитивом, но, как оказалось, мальчики BigHit не всегда живут столь «радужной» жизнью.
“COVID-19 was beyond my imagination. Our world tour was canceled, all our plans went awry, and I became alone. I looked up but couldn’t see the stars at night.” RM— UNICEF (@UNICEF) September 23, 2020
Watch @BTS_twt's powerful speech at #UNGA. 💜👇#BTSLoveMyself #BTSxUNGA https://t.co/TYdVZMO6OL
Ви (V) из Bangtan Boys признался, что у него был очень тяжелый период в жизни. Тогда парень чувствовал себя мелкой крупицей большого механизма, не хотел работать и достигать целей, боялся всего мира.
Bts unicef 2018 Bts unicef 2020#BTSxUNGA pic.twitter.com/Gkib2XFvre— eиdʟeѕѕ ѕσυʟғʟʏ (@ecowecow) September 23, 2020
«Но на этот раз все ощущается иначе. Чувствуется более одиноко и кажется меньше. Почему? Я долго думал. Я думаю, может, потому что стало труднее представлять. Я был расстроен и подавлен. Но я взял свой блокнот, писал песни и думал о том, кем я являюсь»,— рассказал ТэТэ в ролике.
⚡️ Everything you need to know about @BTS_twt's iconic return to the United Nations 💜#BTSLoveMyself #BTSxUNGA https://t.co/36Mjuy6tlI— UNICEF (@UNICEF) September 23, 2020
Но посмотрите на него сегодня. Это тот самый человек, который некогда избегал любой возможности… Он смог стать королем музыкальной эстрады. Молодой парень, чье имя знает весь мир, откровенно рассказал о своих страхах АРМИ для того, чтобы донести до фанатов одну мысль: «Если однажды получилось у Тэхёна, получится и у вас».
#BTSxUNGA Тэхен: Но на этот раз все ощущается иначе. Чувствуется более одиноко и кажется меньше. Почему? Я долго думал. Я думаю, может, потому что стало труднее представлять. Я был расстроен и подавлен. Но я взял свой блокнот, писал песни и думал о том, кем я являюсь. +⬇️ pic.twitter.com/MAYwwNJKFQ— mayday⟭⟬⁷ (@girl_with_fun) September 23, 2020