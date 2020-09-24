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Тэхён признался в сильнейшем одиночестве

Тэхён признался в сильнейшем одиночестве

Обычно мы не задумываемся о том, что известные люди, которые всегда светятся от счастья на экранах ТВ и страничках социальных сетей, тоже обладают чувствами и «умеют» испытывать отрицательные эмоции. Когда мы видим группу «Бантан», мы заряжаемся их невероятной энергией и позитивом, но, как оказалось, мальчики BigHit не всегда живут столь «радужной» жизнью.


Ви (V) из Bangtan Boys признался, что у него был очень тяжелый период в жизни. Тогда парень чувствовал себя мелкой крупицей большого механизма, не хотел работать и достигать целей, боялся всего мира.

«Но на этот раз все ощущается иначе. Чувствуется более одиноко и кажется меньше. Почему? Я долго думал. Я думаю, может, потому что стало труднее представлять. Я был расстроен и подавлен. Но я взял свой блокнот, писал песни и думал о том, кем я являюсь»,

— рассказал ТэТэ в ролике.

Но посмотрите на него сегодня. Это тот самый человек, который некогда избегал любой возможности… Он смог стать королем музыкальной эстрады. Молодой парень, чье имя знает весь мир, откровенно рассказал о своих страхах АРМИ для того, чтобы донести до фанатов одну мысль: «Если однажды получилось у Тэхёна, получится и у вас».

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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