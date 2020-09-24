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Том Фелтон изменился до неузнаваемости ради роли монстра в новом фильме Netflix

Том Фелтон изменился до неузнаваемости ради роли монстра в новом фильме Netflix

14 сентября на стриминговой платформе Netflix выйдет новый фэнтези-фильм A Babysitter's Guide to Monster Hunting (лента пока не получила российского названия), главная роль в котором досталась 33-летней звезде серии фильмов о Гарри Поттере Тому Фелтону. На днях в сети появились первые кадры Фелтона в новой картине, на которых поклонники с трудом его узнали, — на них актер предстает с длинными рыжими волосами и в устрашающем гриме монстра.

Том Фелтон в новом фильме A Babysitter's Guide to Monster Hunting

Такое перевоплощение вполне оправдано, — в новом фильме производства Netflix, который был снят по серии книг Джо Балларини, Том Фелтон сыграет главного злодея Бугимена, который в ночь на Хэллоуин похищает ребенка. Обнаруживая пропажу, няня малыша по имени Келли (ее в фильме играет Тамара Смарт) вместе со своими коллегами из других семей начиначет самую настоящую охоту на злодея.

Неделю назад Том Фелтон уже представал в образе Бугимена перед своими подписчиками. Актер опубликовал фото в гриме в своем инстаграме, а в подписи к нему обратился от имени своего героя:

Сладких снов, детки.

Тогда многие фанаты признались, что с нетерпением ждут выхода нового фильма на стриминговой платформе, а Тома Фелтона в образе Бугимена сравнили с одним из персонажей фильмов о Гарри Поттере Сириусом Блэком.


Том Фелтон в образе Бугимена
Гари Олдман в образе Сириуса Блэка

Кстати, недавно Том Фелтон повеселил всех поклонников фильмов о маленьком волшебнике Гарри Поттере, в котором сам сыграл одного из его главных противников Драко Малфоя. Актер опубликовал в своем инстаграме фото в защитных масках с изображениями гербов знаменитых факультетов школы Хогвартс — Гриффиндора и Слизерина. В комментариях подписчики вспоминили, что сам герой Тома в серии фильмов о Гарри Поттере был студентом Слизерина и вместе со своими однокурсниками постоянно соперничал с добрыми и смелыми гриффиндорцами.

Том Фелтон

Не могу поверить, что ты жив, после того, как прикоснулся к гриффиндорскому сувениру. Разве у тебя не должно быть анафилактического шока?

Только посмотрите на выражение лица Тома с маской Гриффиндора, а затем с маской Слизерина. Это очень смешно!

Гриффиндор? Подождите, пока об этом узнает его отец Люциус Малфой,

— шутили фолловеры в комментариях, также отметив, что органичнее Фелтон все же смотрится в защитной маске с символикой "родного" Слизерина.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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