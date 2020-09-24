Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов президента 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос.Об этом сообщает CNBC.Трамп заявил, что выиграет выборы и передачи власти не будет."Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение", - заявил он.Трамп также рассказал, что очень сильно недоволен процессом голосования.По словам президента США, процесс голосования вышел из-под контроля, и "демократы знают это лучше, чем кто-либо другой".