Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
Сегодня, 10:10 Алексей Вольцев
Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов президента 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос.
Об этом сообщает CNBC.
Трамп заявил, что выиграет выборы и передачи власти не будет.
"Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение", - заявил он.
Трамп также рассказал, что очень сильно недоволен процессом голосования.
По словам президента США, процесс голосования вышел из-под контроля, и "демократы знают это лучше, чем кто-либо другой".
По материалам: gogetnews.info