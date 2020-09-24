TUI Россия ставит чартеры в Стамбул из Москвы на зимний сезон 2020/2021

Анастасия Иванова

TUI Россия запускает чартеры в Стамбул. На популярном направлении туроператор предлагает гарантированные места в отелях 3 и 4* и повышенную комиссию агентствам. С какой частотой будут выполняться рейсы, и в какую сумму обойдутся пакетные туры, читайте в нашем материале.

С КАКОЙ ЧАСТОТОЙ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЧАРТЕРЫ

В зимнем сезоне 2020/2021 туроператор TUI Россия впервые ставит собственную полетную программу из Москвы в Стамбул. Чартерная цепочка заявлена с 26 октября по 28 марта 2021 г. Рейсы будут выполняться из «Домодедово» на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии» 4 раза в неделю по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. В стоимость перелета включены багаж 20 кг и ручная кладь.

Кроме пакетных туров, есть возможность забронировать только билеты на чартерный перелет Москва – Стамбул – Москва.

Полетное расписание:

• 1855/1856 DME 10:20 – IST 13:40/14:40 – DME 18:00 UTC с 26.10 по 15.11

• 1855/1856 DME 06:00 – IST 09:20/10:20 – DME 13:40 UTC с 16.11 по 27.12

• 1855/1856 DME 10:20 – IST 13:40/14:40 – DME 18:00 UTC с 28.12 по 10.01

• 1855/1856 DME 06:00 – IST 09:20/10:20 – DME 13:40 UTC с 11.01 по 28.03

КАКИЕ ТУРЫ ПРЕДЛАГАЕТ TUI

Для бронирования на сайте туроператора TUI доступны различные типы туров продолжительностью от 3 до 7 ночей. Это туры выходного дня, экскурсионные туры (8 программ), лечебные туры (оздоровительные курорты Ялова и Бурса), поездки на школьные каникулы, встреча Нового года, а также туры на Формулу 1, этап которой пройдет в Стамбуле с 10 по 15 ноября.

В планах TUI – постановка комбинированных программ «Стамбул + горнолыжный курорт» и «Стамбул + Каппадокия».

ОТЕЛИ НА ГАРАНТИИ

По сообщению пресс-службы туроператора, в Стамбуле на гарантии находится более 10 отелей категории 3 и 4*.

Гарантированные отели 3*:

May Hotel 3* (Султанахмет)Verna Hotel 3* (Таксим)Grand Liza 3* (Султанахмет)Kupeli Palace 3* (Фатих)Hali Hotel 3* (Султанахмет)Fide Hotel 3* (Таксим)Yusufpasa Konagi 3* (Султанахмет)

Гарантированные отели 4*:

Amber Hotel 4* (Султанахмет)Grand Mark Hotel 4* (Султанахмет)Deluxe Newport Hotel 3* (Султанахмет)Naum Pasa Hotel Boutique BOUTIQUE (Таксим)СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В СТАМБУЛ И КАКАЯ КОМИССИЯ РОЗНИЦЫ

На старте программы (26 октября) пакетный тур на 7 ночей с размещением в отеле 3* на завтраках обойдется от 57 723 р. на двоих. Пакетный тур с вылетом 31 декабря на 7 ночей в 3* на завтраках – от 70 502 р.

Для туристической розницы при бронировании пакетных туров в Стамбул на чартерной перевозке в период с 21 сентября по 26 октября действует комиссия в 12%.