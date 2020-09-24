Уборщица из Костромской области случайно выиграла выборы

Вадим Карасев

Жительница Костромской области Марина Удгодская, работающая уборщицей, случайно выиграла выборы на пост главы поселения.

Женщина рассказала, что была техническим кандидатом - принять участие в выборах ее якобы попросил прежний глава поселения Николай Локтев. "Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были", - отметила она в беседе с "АиФ".

Уборщица заверила, что для победы на выборах ничего не делала, но в результате получила 84 голоса, а Локтев - 46. "Я ж не думала, что за меня проголосуют, [...] а люди приходили и голосовали", - призналась она.

Удгодская на протяжении пяти лет работала в администрации уборщицей. С 1 октября она должна вступить в новую должность.



Секретарь ЦИК Мария Гришина объяснила РИА Новости, что Удгодская может отказаться от мандата - в этом случае пройдут новые выборы. Однако за отказ занимать должность в отношении женщины могут последовать санкции, в том числе возмещение расходов на проведение выборов.