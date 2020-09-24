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Уборщица из Костромской области случайно выиграла выборы

Уборщица из Костромской области случайно выиграла выборы

Жительница Костромской области Марина Удгодская, работающая уборщицей, случайно выиграла выборы на пост главы поселения.

Женщина рассказала, что была техническим кандидатом - принять участие в выборах ее якобы попросил прежний глава поселения Николай Локтев. "Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были", - отметила она в беседе с "АиФ".

Уборщица заверила, что для победы на выборах ничего не делала, но в результате получила 84 голоса, а Локтев - 46. "Я ж не думала, что за меня проголосуют, [...] а люди приходили и голосовали", - призналась она.

Удгодская на протяжении пяти лет работала в администрации уборщицей. С 1 октября она должна вступить в новую должность.

Секретарь ЦИК Мария Гришина объяснила РИА Новости, что Удгодская может отказаться от мандата - в этом случае пройдут новые выборы. Однако за отказ занимать должность в отношении женщины могут последовать санкции, в том числе возмещение расходов на проведение выборов.

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По материалам: uposters.ru

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