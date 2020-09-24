Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли

Лидия Мартынова

Правительство России утвердило порядок возврата билетов на культурно-массовые мероприятия - выставки, концерты и спектакли, следует из соответствующего документа.

"Утвердить прилагаемые правила и условия возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения", - говорится в документе.

Общие и основные положения указанной процедуры уже содержатся в законе "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", данное постановление, в свою очередь, конкретизирует их в части сроков обращения посетителя с заявлением на возврат, сроков его рассмотрения и возврата денежных средств, перечня документов, которые необходимо представить в учреждение культуры.

Ольга Любимова.

Согласно документу, посетитель сможет вернуть 100% стоимости билетов в случае подачи заявления не позднее дня проведения мероприятия, если отказ обусловлен его болезнью, смертью члена семьи или близкого родственника.

Отмечается, что в возврате может быть отказано, если заявление поступило после состоявшегося события или не были предоставлены требуемые документы. В случае, если причины не связаны с болезнью или смертью родственника, тогда заявление и комплект документов предоставляются не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия.

Кроме того, учреждения культуры вправе на основе единых правил утвердить собственный порядок возврата билетов с более благоприятными условиями. Например, организации могут принимать заявление о возврате билета в электронной форме.