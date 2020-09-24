Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли

Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли

Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли
Правительство России утвердило порядок возврата билетов на культурно-массовые мероприятия - выставки, концерты и спектакли, следует из соответствующего документа.

"Утвердить прилагаемые правила и условия возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения", - говорится в документе.

Общие и основные положения указанной процедуры уже содержатся в законе "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", данное постановление, в свою очередь, конкретизирует их в части сроков обращения посетителя с заявлением на возврат, сроков его рассмотрения и возврата денежных средств, перечня документов, которые необходимо представить в учреждение культуры.


Ольга Любимова.

Согласно документу, посетитель сможет вернуть 100% стоимости билетов в случае подачи заявления не позднее дня проведения мероприятия, если отказ обусловлен его болезнью, смертью члена семьи или близкого родственника.

Отмечается, что в возврате может быть отказано, если заявление поступило после состоявшегося события или не были предоставлены требуемые документы. В случае, если причины не связаны с болезнью или смертью родственника, тогда заявление и комплект документов предоставляются не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия.

Кроме того, учреждения культуры вправе на основе единых правил утвердить собственный порядок возврата билетов с более благоприятными условиями. Например, организации могут принимать заявление о возврате билета в электронной форме.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Си Цзиньпин спешит на помощь: в Минске надеются на визит лидера КНР
Си Цзиньпин спешит на помощь: в Минске надеются на визит лидера КНР
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке —
Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли
Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли
Сборная Москвы завоевала 183 медали в финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia – Собянин
Сборная Москвы завоевала 183 медали в финале VIII Национального
Материнский капитал будет ежегодно индексироваться – Владимир Путин
Материнский капитал будет ежегодно индексироваться – Владимир Путин
В Великих Луках готовится к открытию детский технопарк «Кванториум»
В Великих Луках готовится к открытию детский технопарк «Кванториум»
Меган Маркл неожиданно появилась в эфире популярного американского телевизионного шоу
Меган Маркл неожиданно появилась в эфире популярного американского
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма
В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма
ЕС признал нелегитимной инаугурацию Лукашенко
ЕС признал нелегитимной инаугурацию Лукашенко
Противостояние Марса и Меркурия 24 сентября 2020 года: как привлечь финансовую удачу каждому Знаку Зодиака
Противостояние Марса и Меркурия 24 сентября 2020 года: как привлечь
В посольстве указали на просчеты Госдепа после критики Путина
В посольстве указали на просчеты Госдепа после критики Путина

Топ на сегодня

"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для МС-21
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для
Путин обратился к правительству и парламенту
Путин обратился к правительству и парламенту
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству Турции
Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству
Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста»
Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка

Еще по теме

«Парламентская газета» публикует закон о борьбе с «билетной мафией»
Путин поручил кабмину проработать правила возврата билетов на отменённые мероприятия
В Госдуме предложили сделать театральные билеты невозвратными
Театры могут обязать возвращать стоимость билетов зрителям, если те не смогли прийти на спектакль из-за болезни