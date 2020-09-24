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В 2014 году генсек ООН Пан Ги Мун мог предотвратить оккупацию Крыма, но не сделал этого, — Кислица

В 2014 году генсек ООН Пан Ги Мун мог предотвратить оккупацию Крыма, но не сделал этого, — Кислица

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

ООН проявила пассивность в 2014 году и тем самым сделала возможной российскую оккупацию Крыма. Пан Ги Мун, на то время генсек ООН, мог предотвратить аннексию полуострова и войти в историю, но упустил свой шанс. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Не сомневаюсь, что на то время генеральный секретарь Пан Ги Мун имел информацию о передвижении российских войск и об их появлении на территории Крыма. Тем не менее, генсек не обратился в Совет безопасности ООН с просьбой рассмотреть оперативно этот вопрос… У Пан Ги Муна был шанс стать одним из самых успешных генсеков в истории ООН. Но теперь в его политическом наследии навсегда останется факт, что именно в ту каденцию границы в Европе впервые были изменены путем агрессии и оккупации», — приводит Крым Реалии слова посла Украины при ООН.

Кислица считает, что ООН не выполнила задачу, ради которой создавалась. «Считаю, что ООН утратила возможность сыграть роль, для которой собственно и создавалась эта организация: для предотвращения войн, агрессии, оккупации», — подытожил посол.

Напомним, Пан Ги Мун руководил ООН с 1 января 2007 года, а в 2016 -м передал высокий пост новому генсеку. В ООН решили подвести итоги работы, поскольку в сентябре 2020 года организация отметила свое 75-летие.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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