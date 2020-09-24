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В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть направлено более 40 млрд рублей – Владимир Путин

В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть направлено более 40 млрд рублей – Владимир Путин

В 2021 году на организацию питания для учащихся начальной школы должно быть направлено более 40 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин. 

Об этом глава государства заявил в ходе встречи в Кремле с сенаторами Российской Федерации.

«Уже с 1 сентября текущего года мы стали на системной основе решать задачу обеспечения горячим питанием всех учеников начальной школы – с 1-го по 4-й класс. В результате более 7 миллионов детей получат бесплатное горячее питание», – сказал Владимир Путин. 

Глава государства попросил Совет Федерации, Министерство просвещения и Общероссийский народный фронт постоянно держать эту ситуацию под контролем. 

«Причем уделить особое внимание малокомплектным школам. Просто там сложнее наладить этот процесс, вы это знаете. Если здесь нет возможности поставить соответствующее оборудование, нужно организовать питание в других ближайших пунктах, столовых или обеспечить доставку готового питания в школы», – отметил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах также будет создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажена система снабжения. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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