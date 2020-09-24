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В 2021 году в Омской области построят десять новых детсадов и пять школ

В 2021 году в Омской области построят десять новых детсадов и пять школ

В 2021 году в Омской области построят десять новых детсадов и пять школ, сообщает сетевое издание «БК55».

Такую цель поставил губернатор Александр Бурков в ходе своего бюджетного послания омскому Законодательному собранию.

«В 2021 году мы должны построить десять детских садов на 1991 место и пять школ на 3022 места. Поручаю региональному минстрою и администрации города Омска ускорить проведение конкурсных процедур. Подрядчики должны зайти на строительные площадки уже в этом году», – подчеркнул Бурков.

# Общество
По материалам: edu.ru

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