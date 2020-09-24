В алтайской пещере нашли два зуба неандертальцев

Вадим Карасев

За время нынешнего сезона в Чагырской пещере на юге Алтая ученые обнаружили два зуба неандертальцев. Были найдены и костяные орудия, которые использовались для заточки каменных ножей. Исследователи обнаружили также редкие и ценные находки — два зуба неандертальцев. Раскопки проводятся в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом.

Чагырская пещера находится на берегу реки Чарыш в Краснощековском районе Алтайского края. Раскопки в ней проводятся с 2007 года. В предыдущие сезоны археологи обнаружили 90 000 каменных артефактов, многочисленные костяные орудия, останки животных и 74 кости неандертальцев, принадлежавших как минимум пяти взрослым и нескольким детям. Возраст находок составляет от 59 000 до 49 000 лет. В июне этого года были опубликованы результаты секвенирования генома чагырского неандертальца, которые подтвердили, что древние обитатели пещеры пришли из Европы. Подробнее о предшествующих исследованиях Чагырской пещеры можно прочитать в отдельном очерке.

Значимыми находками этого лета стала большая коллекция костяных ретушеров. С их помощью неандертальцы снимали с твердой породы небольшие кусочки-фасетки и таким образом получали острые каменные орудия. Последние использовались во время охоты на бизонов — копья жители Чагырской пещеры не метали, а вонзали в добычу с близкого расстояния — и для разделки мяса. Каменные ножи этих древних людей имели необычную форму: было и два, и даже четыре лезвия. Исследователи на собственном опыте убедились, что на разделку туши небольшого животного у неандертальцев уходило не много времени, но примерно каждый час приходилось вновь точить лезвие ретушером.

Была сделана и весьма редкая находка — два неандертальских зуба. Один из них — моляр, другой — резец. «До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба — просто праздник. Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона. Каждый зуб потенциально может быть использован для генетического исследования, для анализа стабильных изотопов, для того чтобы понять диету и так далее», — рассказывает Ксения Колобова, доктор исторических наук, профессор РАН, заведующая лабораторией «ЦИФРА» в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.