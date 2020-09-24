В ближайшие 3 года на выплаты классным руководителям нужно предусмотреть по 75 млрд рублей ежегодно – Владимир Путин

Алексей Вольцев

В ближайшие три года в бюджете на выплаты классным руководителям должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей ежегодно, сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи в Кремле с сенаторами Российской Федерации.

«Уже начиная с сентября этого года классные руководители, как вы знаете, должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей. В ближайшие три года в федеральном бюджете на такие выплаты должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей ежегодно. Прошу Совет Федерации, Министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов. Никакие срывы здесь недопустимы. И даже не обсуждается. Все должно быть сделано в срок», – сказал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов.

Минпросвещения России уделяет особое внимание не только материальной, но и методической, информационной поддержке и сопровождению педагогов, осуществляющих классное руководство, повышению уровня их профессионального мастерства.