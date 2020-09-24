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В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма

В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев назвал бессмысленной идею создания Украиной международной переговорной площадки по "деоккупации" полуострова, напомнил об ответственности за нарушение территориальной целостности РФ и предложил возможным участникам подобной дискуссии сразу собираться в Сибири.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки "для деоккупации Крыма" на 22-м саммите Украина – ЕС, который состоится в начале октября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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