В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма
Сегодня, 09:50 Анастасия Иванова
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев назвал бессмысленной идею создания Украиной международной переговорной площадки по "деоккупации" полуострова, напомнил об ответственности за нарушение территориальной целостности РФ и предложил возможным участникам подобной дискуссии сразу собираться в Сибири.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки "для деоккупации Крыма" на 22-м саммите Украина – ЕС, который состоится в начале октября.
По материалам: ria.ru