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В Кировской области победителями программы «Земский учитель» стали 10 педагогов

В Кировской области победителями программы «Земский учитель» стали 10 педагогов

В Кировской области победителями федеральной программы «Земский учитель» стали десять педагогов, сообщает пресс-служба Правительства Кировской области.  

В области на участие в конкурсном отборе в 2020 году было принято 16 заявок, в том числе и от педагогов из других регионов страны.

«Главная цель программы «Земский учитель» – обеспечить детям из сельских поселений равный доступ к качественному образованию. С победителями конкурсного отбора заключен договор о предоставлении им единовременной компенсационной выплаты. Сейчас все педагоги уже приступили к работе в выбранных образовательных организациях», – отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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