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В Министерстве просвещения подвели итоги акции «Школа в радость»

В Министерстве просвещения подвели итоги акции «Школа в радость»

Итоги акции «Школа в радость» подвели в Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект, объединивший свыше трёх тысяч российских школьников, стартовал 1 сентября. Во время акции школьники снимали короткие видеоролики, в которых рассказывали, почему начало учебного года – это радостное и долгожданное событие.

С 1 по 21 сентября социальные сети заполнили сотни видео с хештегом #школаврадость, в которых прозвучали слова благодарности учителям, друзьям, одноклассникам, начавшим новым учебный год в традиционном режиме после вынужденного перехода на дистанционное обучение и летних каникул. Школьники от Калининграда до Владивостока целыми классами отмечали значимость живого общения.

По итогам акции десять участников отмечены дипломами, а трое из них стали призёрами. Отметим, к участию приглашались школьники из всех регионов России, при подведении итогов лучшими были признаны ролики представителей следующих образовательных организаций:


Первое место – гимназия № 16, г. Орёл, Орловская область;
Второе место – школа № 8 г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
Третье место – школа № 3, г. Харабали, Астраханская область.

Семь других участников акции будут награждены памятными дипломами:


Школа-детский сад № 1 г. Магас, Республика Ингушетия;
Школа № 1, г. Бодайбо, Иркутская область;
Ловозерская средняя общеобразовательная школа, Мурманская область;
Лицей № 14, г. Нижнекамск, Республика Татарстан;
Школа-интернат № 17, г. Москва;
Школа-интернат № 5, г. Астрахань, Астраханская область;
Школа № 109, г. Трёхгорный, Челябинская область.

15 лучших работ войдут в итоговый ролик акции и будут опубликованы в официальных аккаунтах Министерства просвещения в социальных сетях.

# Общество
По материалам: edu.ru

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