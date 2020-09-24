В Общественной палате заявили о провале проекта "Умное голосование"

Алексей Вольцев

Проект "Умное голосование" оказался провальным, он являлся инструментом иностранного вмешательства в российский суверенитет, заявил председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.





"Безусловно, этот проект провалился. Но самое главное, чтобы мы с вами, граждане России, понимали, что это прямой нескрываемый инструмент иностранного вмешательства в российский суверенитет", — заявил Григорьев на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

"Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.

Элла Памфилова отметила, что комиссия тему "умного голосования" не обсуждала - "полагаем, что никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, если оно происходит в рамках действующего законодательства". В свою очередь, замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что "умное голосование" не составило "Единой России" проблем на выборах в регионах РФ, которые прошли 13 сентября.