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В Общественной палате заявили о провале проекта "Умное голосование"

В Общественной палате заявили о провале проекта "Умное голосование"
Проект "Умное голосование" оказался провальным, он являлся инструментом иностранного вмешательства в российский суверенитет, заявил председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.


"Безусловно, этот проект провалился. Но самое главное, чтобы мы с вами, граждане России, понимали, что это прямой нескрываемый инструмент иностранного вмешательства в российский суверенитет", — заявил Григорьев на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

"Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.


Элла Памфилова отметила, что комиссия тему "умного голосования" не обсуждала - "полагаем, что никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, если оно происходит в рамках действующего законодательства". В свою очередь, замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что "умное голосование" не составило "Единой России" проблем на выборах в регионах РФ, которые прошли 13 сентября.
# Политика
По материалам: ria.ru

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