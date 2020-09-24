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В Пензенской области начал работу первый мобильный технопарк «Квантотрак»

В Пензенской области начал работу первый мобильный технопарк «Квантотрак»

В Пензенской области начал работу первый мобильный технопарк «Квантотрак», сообщает Министерство образования Пензенской области.

Он создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». На его базе пройдет обучение детей 5–11-х классов, проживающих в сельской местности, по программам инженерной направленности.

В течение 2020/21 учебного года «Квантотрак» посетит шесть школ Пензенской области.

«В каждой школе мобильный технопарк будет находиться  три раза в течение учебного года по 14 дней. В первую половину дня оборудование мобильного технопарка будет дополнять занятия по предметной области «Технология», во вторую – дополнительные общеразвивающие программы естественно-научной и технической направленности. Это позволит ребятам, независимо от места проживания, обучаться на самом современном оборудовании, постигать основы программирования, конструирования и знакомиться с инженерными специальностями», – отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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