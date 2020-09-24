В Подмосковье в этом году бесплатное горячее питание в школах стали получать 415 тысяч детей

Анастасия Иванова

В Подмосковье в этом году бесплатное горячее питание в школах стали получать 415 тысяч детей – это ученики 1–4-х классов, сообщается на сайте Правительства Московской области.

Также бесплатные обеды получают 298 тысяч льготников, учащихся в 5–11-х классах.

Отмечается, что в регионе на организацию бесплатного горячего питания для школьников в 2020 году выделено 1,8 миллиарда рублей, в 2021 году на эти нужды планируется предоставить 4,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 4,9 миллиарда.

С 1 сентября в Подмосковье снова заработал проект «Родительский контроль», в рамках которого родители учеников могут прийти в школу, осмотреть пищеблок и попробовать еду, которую дают детям. Кроме того, на «Школьном портале» запустили опрос о качестве питания в учреждениях.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах также будет создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажена система снабжения.