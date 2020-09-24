В посольстве указали на просчеты Госдепа после критики Путина

Алексей Вольцев

В Госдепе США проявили некомпетентность, реагируя на идею президента России Владимира Путина о создании "зеленых коридоров" для торговли без применения санкций, сообщили в посольстве в Вашингтоне.

Российский лидер, выступая 22 сентября на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН назвал актуальным предложение РФ ввести "зеленые коридоры".

Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в ответ сочла понятие "зеленые коридоры" ошибочным, поскольку продукты, медикаменты и средства индивидуальной защиты не подпадают под американские санкции. В Twitter она указала, что "Россия запретила поставки многих видов сельскохозяйственной продукции США в качестве ответной меры на американские и европейские санкции за действия России на Украине", и "чтобы импортировать больше еды, Россия должна снять эмбарго".

Twitter, что "инициатива о "зеленых коридорах" впервые была представлена на экстренном саммите G20 в марте".

"Речь не о России. А когда у вас нет атташе по сельскохозяйственным вопросам в Москве, который мог бы докладывать про растущий продовольственный экспорт России, сообщение выглядит довольно некомпетентным", – пояснили представители посольства, слова которых приводит РИА Новости.

Путин в конце марта на саммите G20 по коронавирусу заявил, что "на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".

РФ в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, – в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения ограничений Москва продлевала и свои ответные меры. Запрет на поставки пока действует до конца 2020 года.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Госдеп позитивно оценил конкуренцию США с Китаем.