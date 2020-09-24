В Приморье обсудили вопросы экологического образования

Алексей Вольцев

В Приморском крае состоялся выездной информационный семинар, посвященный повышению экологической культуры, в рамках которого обсудили вопросы экологического образования в школах и формирования экологической культуры, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморского края.

Директор информационно-методического центра «Тихоокеанский проект» Александр Смышляев презентовал в рамках мероприятия урок для детей «Азбука экологической культуры» и проект «Экология для взрослых».

Также во время семинара состоялось обсуждение проекта краевого закона «Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае».

«Проект закона учитывает поддержанные общероссийским голосованием изменения в Конституцию Российской Федерации. Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» впервые отражены вопросы необходимости создания условий для развития системы экологического образования граждан и воспитания экологической культуры. В связи с этим в предложенном на рассмотрение законопроекте применены термины и определения, которые содержатся в обновленной Конституции Российской Федерации», – отметил один из авторов этого законопроекта председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

Впервые в краевой закон будут введены новые понятия, такие как экологическая информация и экологический туризм. Также проект закона предусматривает создание краевой межведомственной комиссии по экологическому образованию, просвещению и воспитанию экологической культуры.