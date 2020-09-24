Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Приморье обсудили вопросы экологического образования

В Приморье обсудили вопросы экологического образования

В Приморском крае состоялся выездной информационный семинар, посвященный повышению экологической культуры, в рамках которого обсудили вопросы экологического образования в школах и формирования экологической культуры, сообщает  пресс-служба Законодательного собрания Приморского края.

Директор информационно-методического центра «Тихоокеанский проект» Александр Смышляев презентовал в рамках мероприятия урок для детей «Азбука экологической культуры» и проект «Экология для взрослых».

Также во время семинара состоялось обсуждение проекта краевого закона «Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае».

«Проект закона учитывает поддержанные общероссийским голосованием изменения в Конституцию Российской Федерации. Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» впервые отражены вопросы необходимости создания условий для развития системы экологического образования граждан и воспитания экологической культуры. В связи с этим в предложенном на рассмотрение законопроекте применены термины и определения, которые содержатся в обновленной Конституции Российской Федерации», – отметил один из авторов этого законопроекта председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

Впервые в краевой закон будут введены новые понятия, такие как экологическая информация и экологический туризм. Также проект закона предусматривает создание краевой межведомственной комиссии по экологическому образованию, просвещению и воспитанию экологической культуры.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Знакомимся! Шотаро и Сончан — новые мемберы NCT
Знакомимся! Шотаро и Сончан — новые мемберы NCT
В 2021 году в Омской области построят десять новых детсадов и пять школ
В 2021 году в Омской области построят десять новых детсадов и пять
В Приморье обсудили вопросы экологического образования
В Приморье обсудили вопросы экологического образования
Рособрнадзор запустил горячую линию, посвященную проведению ВПР
Рособрнадзор запустил горячую линию, посвященную проведению ВПР
Астропрогноз на октябрь 2020 года
Астропрогноз на октябрь 2020 года
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Секретарь ЦИК отметила проблему с кадрами на муниципальных выборах
Секретарь ЦИК отметила проблему с кадрами на муниципальных выборах
"Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов зарабатывает 7-летний Гном Гномыч
"Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов
Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»
Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»
Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко и другие на премьере фильма "Гнездо"
Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко и другие на премьере фильма
"Благодарна Богу, что смогла бросить тебя": Айза поздравила Гуфа с днем рождения, сравнив его с аппендиксом
"Благодарна Богу, что смогла бросить тебя": Айза поздравила Гуфа с

Топ на сегодня

Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть направлено более 40 млрд рублей – Владимир Путин
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

Еще по теме

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ проведен «круглый стол» на тему «Состояние экологической обстановки в Арктике и проводимые мероприятия по ликвидации экологического ущерба»
Путин проведет совещание по проблеме экологии Красноярского края
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
В ЦДРА состоялся семинар со слушателями спецфакультета Военного университета, посвященный культурно-досуговой работе