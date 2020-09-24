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В России готовятся к созданию национальной соцсети

В России готовятся к созданию национальной соцсети
Парламентарии и эксперты считают необходимым законодательно обязать IT-гигантов работать в нашей стране по российским законам, а не по собственным правилам

«Изумляющая беспардонность», с которой ряд иностранных ресурсов и соцсетей  действуют в отношении России, будет только нарастать, считают в Совете Федерации. Поэтому в парламенте планируют начать разработку законопроектов, которые не дадут крупнейшим соцсетям и IT-агрегаторам из-за рубежа хозяйничать в российском медиа-пространстве. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Иностранные соцсети могут «раздеть» в любой момент

События в Белоруссии явили миру «ноу-хау» —  массовые протесты впервые координировались интернет-ресурсом из-за рубежа. Политологи и парламентарии всё активнее предупреждают:  минские митинги — репетиция перед «битвой за Москву» на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

В связи с этим специалисты по информационным войнам предлагают не ждать, когда гром грянет и действовать на опережение. Вплоть до того, что ужесточить регламент работы иностранных соцсетей в России до возможности включения firewall — этим термином называют установку техбарьера для предотвращения сообщения между компьютерными сетями или хостами.

О том, как в постпандемическом мире противодействовать «партизанским» иностранным медиа, сориентированных на разжигание беспорядков, говорили в Совете Федерации — политики, лидеры общественного мнения предлагали свои версии того, как обеспечить информационную безопасность и иммунитет к агрессивной лжи.

Одной из отправных точек дискуссии стала внезапная блокировка телеканала «Царь-град» на хостингом Youtube в конце июля. Как заметил глава Совета по правам человек при Президенте РФ Валерий Фадеев, это СМИ никак не нарушало наше законодательство, у властей страны не было к нему претензий. Но по факту его право на вещание в собственном государстве было грубо ограничено.

«Это очень серьёзный вопрос — нам надо добиваться, чтобы IT-гиганты работали у нас в стране только по правилам, которые устанавливает Российская Федерация», — заявил он.  

Причём России, считают эксперты, здесь стоит действовать не как скромному «провинциалу», а как одному из лидеров настроений, царящих в мире. Глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прямо указал: «Мы не должны недооценивать ценность нашего, российского месседжа — мнение России слышат по всему миру. В том числе, в Европе и в США».


Пришла пора перестать думать, что страны Запада — это «весь мир», уверен он. Тем более что ведущие мировые соцсети, которые так или иначе «служат» интересам США и Европы, сегодня начинают нещадно банить неугодные аккаунты — не по юридическим, а по политическим и идеологическим причинам.

У всех на слуху история с метками «недостоверная информация», которую Twitter выдавал ряду постов президента США Дональда Трампа - оказалось, у соцсетей свои правила, в которых нет «неприкасаемых».

Между тем в России сегодня львиная доля соцсетевой активности приходится на зарубежные площадки. Генеральный директор RT Алексей Николов замечает: только сейчас россияне начинают понимать, кого мы пустили в своё пространство.

«Представьте, для сравнения, такую ситуацию — за столом собрались люди в шикарных костюмах и платьях. Вам предлагают сесть за стол, надев чужое платье — шикарное и бесплатно. Но с одним условием, что вы его снимете сразу же, как хозяин войдёт и скажет: «Снимай, время вышло!». Это то, что происходит сейчас в соцсетях, которыми пользуются россияне», — считает он.


Будем думать над законодательным регулированием деятельности IT-гигантов в России — сфера тонкая, но реакция необходима

«Мы должны создавать свои платформы — как развивать уже существующие соцсети, так и создавать новые продукты. Этим надо заниматься», — уверен Алексей Пушков. Он считает, что в IT-сфере у России есть  мощные резервы — по всему миру огромное количество русскоговорящих людей, особенно на постсоветском пространстве. А необходимость усиления русских соцсетей обусловлено, по его словам, «изумляющей беспардонности», с которой действует в медиаполе «западные партнёры». И которая станет только нарастать.

«Будем думать над законодательным регулированием деятельности IT-гигантов в России — сфера тонкая, но реакция необходима», — заявил сенатор.

В парламенте России считают, что жёсткое регламентирование работы соцсетей, вплоть до их блокировки, возможно только в случае грубого нарушения законов РФ. Но уже сейчас, по словам Пушкова, можно дезактивировать отдельные аккаунты  — например, за экстремистские призывы расправиться над кем-то или за распространение «нетрадиционных ценностей» среди детей и подростков.

США пора принуждать к запрету на биооружие

Пандемия — беда, которая дала шанс миру объединиться перед лицом общей опасности.  Однако этот шанс так и не использован — вместо научной дискуссии о коронавирусе пандемия обрастает дурно пахнущими заказными кампаниями. Об этом заявила  директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Речь идёт, в частности, о коллективных письмах неких врачей из США в европейские структуры, где пишется об «опасности» российской вакцины от коронавируса. По словам Захаровой, по запросу американской стороны по данной теме «можно было организовать любые виды консультаций с российскими специалистами — например, по видеосвязи. Но такого запроса не поступило. «Вместо этого идёт лобовая атака на наши разработки»- констатировала она.

В свою очередь, военный эксперт Игорь Никулин заявил, что мэйнстримом российской политики должно стать принуждение США и Великобритании к подписанию  документа, который они давно блокируют. А именно — международного соглашения о запрете на распространение и разработку химического и биологического оружия. Иначе, как утверждает он, мир рискует вступить «в эпоху искусственно созданных эпидемий».

Залог того, что этого не произойдёт, многие услышали в недавней речи Владимира Путина, обращение которого к участникам 75-й Генассамблеи ООН резко контрастировало с речью на той же площадке Трампа. Президент США обвинил Китай в распространении COVID-19, Президент России предложил всем и каждому руку помощи и возможность сотрудничества.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров уверен — этот шаг главы российского государства отвечает на превалирующий в мире запрос  на стабильность. «Думаю, многие политики на Западе ожидали услышать от нашего президента каких-то заявлений о новом оружии и или что-то подобное. Вместо этого он предложил руку дружбы. Это очень мощный шаг сильного лидера уверенной в себе страны», — считает он.

Это, впрочем, не отрицает того, что Россия будет реагировать на атаки и наезды в медийном поле. Алексей Пушков уверен — нужно прогнозировать появление тех или иных информационных кампаний  для упреждающих действий. Это не даст лишнего повода наглеть тем, кто выработал дурную привычку пинать Русский мир.

В этой связи сенатор отреагировал на предложение замглавы конституционного Комитета Совета Федерации Александра Башкина активно заявлять на международных площадках с участием российских сенаторов о фактах нарушений прав всех, кто считает себя русскими. Пушков предложил уже на ближайших сессиях ПАСЕ и ОБСЕ выступить с российским проектом резолюций о противозаконных шагах властей стран Прибалтики, блокирующих у себя работу российских СМИ RT и «Спутника».  И заметил — даже в Европе активность прибалтийских стран уже вызывает раздражение — особенно на юге Европы и в Австрии.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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