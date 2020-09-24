В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета

Влада Некрасова

В Калифорнии сняли на видео спасение лошади, упавшей в глубокое ущелье, с помощью вертолета, сообщает UPI.

Восьмилетняя лошадь Лола убежала от своего владельца и сорвалась в ущелье глубиной 18 метров, расположенное в округе Сан-Хуан-Капистрано.

Очевидцы происшествия позвонили спасателям. На место прибыли пожарные, которые приняли решение временно усыпить животное, а потом поднять его при помощи вызванного на подмогу вертолета. По-другому вызволить Лолу было невозможно.

Животное перевезли в безопасное место и передали хозяину.