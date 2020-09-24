Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета

В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета

В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
В Калифорнии сняли на видео спасение лошади, упавшей в глубокое ущелье, с помощью вертолета, сообщает UPI.

Восьмилетняя лошадь Лола убежала от своего владельца и сорвалась в ущелье глубиной 18 метров, расположенное в округе Сан-Хуан-Капистрано.


Очевидцы происшествия позвонили спасателям. На место прибыли пожарные, которые приняли решение временно усыпить животное, а потом поднять его при помощи вызванного на подмогу вертолета. По-другому вызволить Лолу было невозможно.


Животное перевезли в безопасное место и передали хозяину.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей
1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
Лив Тайлер уходит из сериала "9-1-1: Одинокая звезда"
Лив Тайлер уходит из сериала "9-1-1: Одинокая звезда"
Китайские АРМИ собрали 7 млн юаней на день рождения Тэхёна из BTS!
Китайские АРМИ собрали 7 млн юаней на день рождения Тэхёна из BTS!
Тэхён признался в сильнейшем одиночестве
Тэхён признался в сильнейшем одиночестве
Globus инвестировала 6,5 миллиарда рублей в терминал в Подмосковье
Globus инвестировала 6,5 миллиарда рублей в терминал в Подмосковье
Электронная регистрация поверки бытовых счетчиков стала обязательной
Электронная регистрация поверки бытовых счетчиков стала обязательной
Экс-адвокат Пашаев собрался избраться в Госдуму
Экс-адвокат Пашаев собрался избраться в Госдуму
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть направлено более 40 млрд рублей – Владимир Путин
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть
В 2021 году на создание новых мест в школах должно быть выделено 76,1 млрд рублей – Владимир Путин
В 2021 году на создание новых мест в школах должно быть выделено 76,1

Топ на сегодня

Названа самая полезная рыба
Названа самая полезная рыба
В школах 13 районов Хабаровского края начнут работать центры «Точка роста»
В школах 13 районов Хабаровского края начнут работать центры «Точка
Порошенко решил оплатить штрафы за украинских военных на Донбассе
Порошенко решил оплатить штрафы за украинских военных на Донбассе
ЦБ подал иск на 284 млрд рублей к экс-руководству Бинбанка
ЦБ подал иск на 284 млрд рублей к экс-руководству Бинбанка
Строящим "Северный поток — 2" судам отказали в страховке
Строящим "Северный поток — 2" судам отказали в страховке

Еще по теме

Вертолет с больным ребенком на борту разбился в Казахстане: весь экипаж погиб
В Благовещенске была поймана рысь
Пакистан обратился к НАТО за помощью в освобождении Ми-17 с россиянином на борту
Военный вертолет разбился в США