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Власти Украины заявили о своем праве оставить Крым без воды

Власти Украины заявили о своем праве оставить Крым без воды

Киев «имел полное право» перекрыть Северо-Крымский канал, написал в Facebook «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич.

«Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, только Украина может определять, каким образом его использовать», — говорится в публикации.

Через Северо-Крымский канал, идущий из Днепра, обеспечивалось до 85% потребности полуострова в пресной воде. Киев прекратил подачу воды после воссоединения Крыма с Россией.

Сейчас вопрос водоснабжения полуострова встал особенно остро в связи обмелением собственных водохранилищ из-за малого количества осадков, введена режимная подача воды.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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