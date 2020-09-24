Власти Украины заявили о своем праве оставить Крым без воды

Лидия Мартынова

Киев «имел полное право» перекрыть Северо-Крымский канал, написал в Facebook «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич.

«Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, только Украина может определять, каким образом его использовать», — говорится в публикации.

Через Северо-Крымский канал, идущий из Днепра, обеспечивалось до 85% потребности полуострова в пресной воде. Киев прекратил подачу воды после воссоединения Крыма с Россией.

Сейчас вопрос водоснабжения полуострова встал особенно остро в связи обмелением собственных водохранилищ из-за малого количества осадков, введена режимная подача воды.