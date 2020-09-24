Во Франции начали расследовать утечку разговора Макрона и Путина

Анастасия Иванова

В МИД Франции заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

"Любая утечка конфиденциальных внутренних документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что диалог, который Макрон хотел установить с Россией, "направлен на обсуждение всех вопросов, в частности, касающихся нашей безопасности, в духе открытости и требовательности", и он будет продолжаться в этом духе.

В Елисейском дворце не ответили на запрос РИА Новости о публикации.