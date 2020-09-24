Зеленский о Беларуси: Если власть не найдет диалога с людьми, этой власти не будет

Анастасия Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что позиция Украины относительно ситуации в Беларуси является общей со странами Европы, и считает, что если белорусские власти не найдут диалога с народом, такой власти не будет.Об этом он заявил 24 сентября в ходе совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе."То, что мы сегодня видим: если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный результат и ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. Здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, здесь мы единомышленники со всеми странами Европы", - отметил Зеленский.23 сентября состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси официально объявил победителем президентских выборов. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее, что стало неожиданностью для журналистов и белорусского общества. Кроме того, согласно закону "О президенте Республики Беларусь", церемония принятия присяги должна транслироваться по телевидению и радио. Однако, по данным белорусских оппозиционных СМИ, во время инаугурации госканалы демонстрировали сериалы.Вечером в среду в Минске белорусские силовики жестко разогнали акцию протеста, на которую собрались граждане после "тайной" инаугурации Лукашенко.