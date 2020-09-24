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Журнал Rolling Stone обновил список 500 величайших музыкальных альбомов всех времен

Журнал Rolling Stone обновил список 500 величайших музыкальных альбомов всех времен
Американский журнал Rolling Stone выпустил обновленный список 500 величайших музыкальных альбомов всех времен. Он был составлен еще в 2003 году, в 2012 году туда внесли небольшие изменения, теперь же его воссоздали с добавлением 154 новых альбомов.

Топ-500 на протяжении многих лет оставался самой читаемой и обсуждаемой статьей журнала — только за последний год он набрал более 63 млн просмотров на сайте. Из числа «новичков» 86 альбомов вышли в этом столетии. Журнал отмечает, что некоторые его авторы — сейчас одни из самых популярных музыкантов — на момент создания первого списка еще даже не ходили в среднюю школу.
В составлении нового рейтинга участвовали более 300 музыкантов, журналистов и других работников индустрии музыки. Среди них, в частности, Бейонсе, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, такие восходящие звезды, как HER, Tierra Whack и Линдси Джордан (Snail Mail), а также Адам Клейтон и Эдж из U2, Raekwon из Wu-Tang, Джин Симмонс и Стиви Никс.

Новая десятка лидеров 500 величайших музыкальных альбомов всех времен по версии Rolling Stone:

1. Марвин Гэй — What's Going On (1971)

2. The Beach Boys — Pet Sounds (1966)

. Джони Митчелл — Blue (1971)

4. Стиви Уандер — Songs in the Key of Life (1976)

5. The Beatles — Abbey Road (1969)

6. Nirvana — Nevermind (1991)

7. Fleetwood Mac — Rumours (1977)

8. Prince and the Revolution — Purple Rain (1984)

9. Боб Дилан — Blood on the Tracks (1975)

10. Лорин Хилл — The Miseducation of Lauryn Hill (1998)
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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