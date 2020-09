Журнал Rolling Stone обновил список 500 величайших музыкальных альбомов всех времен

Алексей Вольцев

Американский журнал Rolling Stone выпустил обновленный список 500 величайших музыкальных альбомов всех времен. Он был составлен еще в 2003 году, в 2012 году туда внесли небольшие изменения, теперь же его воссоздали с добавлением 154 новых альбомов.Топ-500 на протяжении многих лет оставался самой читаемой и обсуждаемой статьей журнала — только за последний год он набрал более 63 млн просмотров на сайте. Из числа «новичков» 86 альбомов вышли в этом столетии. Журнал отмечает, что некоторые его авторы — сейчас одни из самых популярных музыкантов — на момент создания первого списка еще даже не ходили в среднюю школу.В составлении нового рейтинга участвовали более 300 музыкантов, журналистов и других работников индустрии музыки. Среди них, в частности, Бейонсе, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, такие восходящие звезды, как HER, Tierra Whack и Линдси Джордан (Snail Mail), а также Адам Клейтон и Эдж из U2, Raekwon из Wu-Tang, Джин Симмонс и Стиви Никс.Новая десятка лидеров 500 величайших музыкальных альбомов всех времен по версии Rolling Stone:1. Марвин Гэй — What's Going On (1971)2. The Beach Boys — Pet Sounds (1966). Джони Митчелл — Blue (1971)4. Стиви Уандер — Songs in the Key of Life (1976)5. The Beatles — Abbey Road (1969)6. Nirvana — Nevermind (1991)7. Fleetwood Mac — Rumours (1977)8. Prince and the Revolution — Purple Rain (1984)9. Боб Дилан — Blood on the Tracks (1975)10. Лорин Хилл — The Miseducation of Lauryn Hill (1998)