Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки

Анастасия Иванова

Автор книги, по которой снимается фильм, должен быть готов к тому, что оригинал "покорежат", и не вмешиваться в съемочный процесс, считает писательница Александра Маринина.

"Влиять на сценарий практически невозможно, если нет давних дружеских отношений с режиссером и продюсером. И это правильно, потому что текст и видеопродукт создаются по разным канонам. И если снимать фильм в точности, как написана книга, это будет абсолютно несмотрибельно - одни говорящие головы", - сказала Маринина на презентации новой книги "Безупречная репутация" в МИА "Россия сегодня".

Она отметила, что, продавая права на экранизацию, автор должен быть готов к тому, что "его личность безжалостно покорежат".

"Режиссеры и сценаристы – это специально обученные люди, это профессия, а написать книгу может любой человек. Они лучше знают, как правильно. Автор не должен туда соваться. Он должен понимать, что курочить будут сильно, вставлять всякую отсебятину – это нормально. Продаешь права – будь готов к тому, что твою личность безжалостно покорежат", - сказала Маринина.

Писательница рассказала, что новую книгу о полковнике милиции Анастасии Каменской "Безупречная репутация" она писала в той же манере, что и 15 лет назад.

"Я написала так, как писала давно. Я не знаю, удалось ли мне сохранить манеру подачи материала, которая могла за полтора десятка лет испариться из головы, не потеряла ли я читателя, которому нравились те книги", - отметила она.

По ее словам, права на экранизацию еще не проданы. Предыдущие романы о Каменской были экранизированы, главную роль сыграла Елена Яковлева.