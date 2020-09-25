Аудиторам хотят запретить хранить данные проверок за границей

Влада Некрасова

Порядок хранения аудиторами документов, полученных при оказании ими своих услуг, хотят усовершенствовать, чтобы снизить риски утечек информации. Соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Парламентской газеты») Правительство внесло в Госдуму.

Сейчас законодательство разделяет понятия непосредственно документации, оставшейся после проверок, и баз данных с ней. Также нынешний закон не уточняет, на каких именно носителях могут быть документы, и не определяет понятия баз данных. В связи с этим нормы, касающиеся как места, так и способа их хранения, трактуются по-разному, и это создает поле для злоупотреблений.

«По данным Федерального казначейства, осуществляющего контроль за деятельностью аудиторских организаций, обслуживающих общественно значимые организации, с 2015 года выявлено более 200 случаев нарушения требований к хранению рабочей документации 43 аудиторскими организациями. За нарушение данного требования 6 аудиторских организаций исключены из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает ввести одинаковые нормы и для документации, и для баз данных — запрет на их хранение за рубежом и запрет на их удаление в течение пяти лет после проверки. Также он определяет, что документация может быть как на бумаге, так и на электронном носителе.

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