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Аудиторам хотят запретить хранить данные проверок за границей

Аудиторам хотят запретить хранить данные проверок за границей

Порядок хранения аудиторами документов, полученных при оказании ими своих услуг, хотят усовершенствовать, чтобы снизить риски утечек информации. Соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Парламентской газеты») Правительство внесло в Госдуму.

Сейчас законодательство разделяет понятия непосредственно документации, оставшейся после проверок, и баз данных с ней. Также нынешний закон не уточняет, на каких именно носителях могут быть документы, и не определяет понятия баз данных. В связи с этим нормы, касающиеся как места, так и способа их хранения, трактуются по-разному, и это создает поле для злоупотреблений.

«По данным Федерального казначейства, осуществляющего контроль за деятельностью аудиторских организаций, обслуживающих общественно значимые организации, с 2015 года выявлено более 200 случаев нарушения требований к хранению рабочей документации 43 аудиторскими организациями. За нарушение данного требования 6 аудиторских организаций исключены из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает ввести одинаковые нормы и для документации, и для баз данных — запрет на их хранение за рубежом и запрет на их удаление в течение пяти лет после проверки. Также он определяет, что документация может быть как на бумаге, так и на электронном носителе.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

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По материалам: pnp.ru

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