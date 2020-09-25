Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Бабье лето почти закончилось: где ждать дождей в выходные

Бабье лето почти закончилось: где ждать дождей в выходные

Бабье лето почти закончилось: где ждать дождей в выходные

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Погода в конце текущей недели испортится. Как и обещали синоптики, пройдут дожди, местами с грозами. 25 сентября осадки придут к жителям западных областей, а до воскресенья, 27 сентября, с дождями будет вся Украина.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 25 сентября небольшой дождь ожидается на Закарпатье и Прикарпатье. День будет теплым, до 23−28°.

26 сентября дожди продолжатся в западных областях, распространившись на Волынь и Буковину.

27 сентября в зоне осадков будет вся Украина. Ощутимо похолодает. Днем на западе до +19 градусов, на востоке и юге — до +24°.

Напомним, о погоде до конца сентября «ФАКТЫ» расспросили специалистов Украинского гидрометцентра и народных синоптиков. Об этом в статье «Бабье лето сменят дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине 25−28 сентября».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

514 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного
Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
Белоруссия — начало. Россию ждут удары с Запада, Юга и Востока — Колотов
Белоруссия — начало. Россию ждут удары с Запада, Юга и Востока —
Патрушев посетил судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье
Патрушев посетил судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье
«Не приближайтесь к BTS», — BigHit угрожают АРМИ судом
«Не приближайтесь к BTS», — BigHit угрожают АРМИ судом
Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Эксперты: ЦИК излишне лоялен к ангажированным оппонентам
Эксперты: ЦИК излишне лоялен к ангажированным оппонентам
Украинские СМИ: ФСБ отпустила «сепаратиста», задержанного по запросу Латвии
Украинские СМИ: ФСБ отпустила «сепаратиста», задержанного по запросу
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной на положительную
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной

Топ на сегодня

Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке —
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"

Еще по теме

Жара ушла, но скоро вернется: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Бабье лето сменится дождями: где ждать непогоды в ближайшие дни
Жара и местами грозы: синоптики уточнили прогноз на начало недели
Жарко и солнечно: синоптики огласили прогноз до конца недели