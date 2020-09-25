Бахрушинский музей открыл выставку к 155-летнему юбилею его основателя

Анастасия Иванова

Театральный музей имени Бахрушина открыл выставку, посвященную 155-летию со дня рождения основателя музея, перформансом "Молчаливый театр", который подготовили студенты ГИТИСа, передает корреспондент РИА Новости.





"Для нас этот день очень важен: мы открываем выставку-посвящение к 155-летию со дня рождения Алексея Александровича Бахрушина, основателя нашего музея. Она называется "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее". Нам хотелось рассказать о личности этого замечательного человека, о гранях его многочисленных талантов, это был действительно удивительный человек, синтетическая личность для меня", — сказал журналистам директор музея Дмитрий Родионов.

На выставке представлены фотографии Бахрушина, его близких и гостей, автографы режиссеров и артистов, бывавших в доме, исторические документы, среди которых дневники Матильды Кшесинской, мемуары Мариуса Петипа, дневники Владимира Теляковского, а также коллекция живописи и графики, собранной Бахрушиным. Среди экспонатов можно увидеть работы Александра Головина, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Врубеля, Ивана Шишкина и других художников.





"Основную свою миссию, которую он (Бахрушин, - Прим.ред.) определил как миссию своей жизни - сохранение истории русского театра для потомков, он выполнил блестяще. Благодаря его предвидению, предощущению нашего времени, мы имеем сегодня возможность исследовать историю русского театра на прекрасных артефактах", — отметил Родионов.

Директор также поблагодарил театры за то, что они откликнулись на идею открыть выставку-инсталляцию "В дар Бахрушину", которая расскажет о творческой жизни театров в период карантина. Он уточнил, что часть экспонатов уже выставлены во дворе музея.

Экспозиция "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее" будет работать до 1 марта 2021 года, рассказали в пресс-службе музея.