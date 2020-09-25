Белоруссия — начало. Россию ждут удары с Запада, Юга и Востока — Колотов

Анастасия Иванова

Российская государственная политика должна быть скорректирована в сторону сильной идеологии. Пример Украины, Белоруссии, других стран постсоветского пространства показывает, что следующей под удар может попасть Россия, заявил в интервью ИА Newstes профессор Санкт-Петербургского государственного университета доктор исторических наук Владимир Колотов.

— Сегодня многие говорят о президенте Лукашенко, его инаугурации, а ещё о Тихановской, митингах в Минске, многом другом. Но хотелось бы знать перспективу: нужна нам всё-таки Белоруссия, и мы — нужны ей?

— Вопрос действительно важный. Более тесная интеграция — это достаточно хороший выход и для нас, и для Белоруссии, и для целого ряда постсоветских стран. Но, на примере Минска мы видим, что заявленному сотрудничеству уже достаточно много лет, а та же белорусская сторона часто его просто саботировала. А сейчас — жизнь «показала зубы». Власти Белоруссии наконец-то поняли, откуда идёт направление удара и сделали практические выводы. Правда, возможно, что с их стороны это всего лишь тактический ход: «по ним выстрелили с Запада, они прикрылись на Востоке». А что они будут делать завтра? Мы этого не знаем. Глядя на состав их нового правительства у меня, например, нет оснований полагать, что в Минске что-то кардинально изменилось.

— Что вас здесь тревожит?

— Проблема в том, что в Белоруссии уже много лет насаждаются националистические настроения. Понятно, что при «хорошем Лукашенко» эти процессы шли не так интенсивно, как при (Станиславе) Шушкевиче, который недавно выступил с требованием запретить русский язык… К сожалению, практически повсеместно мы наблюдаем сегодня картину сдавливания русского языка. Это относится ко всему постсоветскому пространству, просто в Белоруссии эти процессы идут медленнее, но они тоже идут. Запад как бы перепрошивает постсоветское общество, создаёт враждебное окружение вокруг России. Ситуация становится, не то что с каждым годом, а с каждым месяцем — всё более жёсткой.

— Украина в этом плане — наглядный пример…

— Да, (Виктор) Янукович показал, как он «работает» с националистами. Сейчас вот сидит в Ростове, вспоминает о своём стиле управления. Аналогичным путём шёл и Лукашенко, но просветление всё-таки наступило. Но долго ли оно продлится?

— Чего сегодня не хватает нашей, белорусской, украинской молодёжи? Мы действительно видим, что она переориентирована на Запад, а можем это как-то исправить?

— Это связано с государственно политикой. На Западе очень сильная идеология. Они создали из себя образ «центра Вселенной» — центра технологий, высокого уровня жизни, всего «самого лучшего» на свете. Конечно, люди туда стремятся. Вроде государственная политика России тоже направлена на это, но проблема в том, что у нас нет своей идеологии. Посмотрите, например, где находится недвижимость наших чиновников — где их деньги, где их семьи, где счета? На Западе! И пока всё это будет продолжаться, мы будем работать на тех, у кого идеология есть, на тех, кто формулирует смыслы, ценности, идеи. И мы не займём их места, а будем вспомогательным или расходным материалом для строительства именно их образа будущего. Будущего без нас!

— И Западу, естественно, совсем не нравится проект «собирания Россией земель»?

— Он не то, что им не нравится. Если начнётся процесс собирания земель вокруг России, на Западе начнётся истерика, будет очень жёсткое противодействие этому! Тут не должно быть никаких сомнений. Дело в том, что двигателем и ресурсной базой объединения самого Запада является… процесс распада России, всего постсоветского пространства. То есть, они строят свой проект, разваливая наш. В теории есть такое понятие «играть с нулевой суммой». То есть, насколько проиграет одна сторона, настолько выиграет другая. Соответственно, чем больше разваливается просоветский блок, тем больше «откусывает» Запад. Сейчас там во всю идёт пересмотр итогов Второй Мировой войны, взрывают памятники советским военачальникам, оскверняют кладбища, ставят памятники коллаборационистам, предателям. И этот процесс идёт также на постсоветском пространстве. Уже у нас в России полно власовцев.

— Нам стоит опасаться только Запада или и Востока тоже?

— Вопрос правильный. Россия, несмотря на распад Советского Союза — это гигантская страна, которая расположена и в Европе, и в Азии. Соответственно, если будет продолжаться дальнейшая деградация государственной власти в России, и мы потеряем способность установить эффективный контроль за территориями, предложить какой-то сценарий развития, то понятно, что более успешные соседи будут переориентировать на себя население, убеждая его в том, что «без Москвы лучше». Именно это происходит сегодня на Дальнем Востоке, именно это происходит, если говорить о постсоветском пространстве, на территории всей Центральной Азии и на Кавказе. Кто-то переходит на латинизированную письменность, кто-то интегрируется в тюркский мир. Уже не первое десятилетие идёт выдавливание всего русского. Нам можно, конечно, заниматься самоуспокоением «кота Леопольда» и призывать всех «жить дружно», но, как говорит восточная пословица: «Сколько не говори „халва“, во рту слаще не станет».

— Если вернуться к Белоруссии, с точки зрения экономики она нам нужна? Она может стать общим «сборочным цехом» евразийского пространства, например, как это было в Советском Союзе?

— Я бы не стал повторять те ошибки, которые были в советское время. Сколько там «сборочных цехов» сделали? Теперь в той же Прибалтике всё разорено, но ведь создавала всё это Россия. Или, например, космодром в Казахстане. Нельзя рисковать подробным образом. Особенно, с учётом очевидной слабости политики, которая идёт в идеологической этноконфессиональной сфере. А насчёт общей экономики с Белоруссией, то, конечно, это выгодно и нам, и им. На Запад их всё равно не пустят — население маленькое, никаких ресурсов. Да и надо называть вещи своими именами, жили они после распада Союза за счёт дотаций России. Минску надо хорошо усвоить, что несмотря на то, что Белоруссии удалось сохранить хороший промышленный потенциал, в экономическом отношении они не жизнеспособны. Нам надо стимулировать процессы интеграции, нам надо работать с белорусским обществом. Чтобы это был встречный процесс: чтобы мы этого хотели, и они этого хотели. Всё это, кстати, имеет прямое отношение к безопасности России. Если, грубо говоря, территория и ресурсы Белоруссии попадут под западный контроль, то и население там будет использовано против нас. Там тоже будут взрывать памятники, будет насаждаться бандеровщина, будет выдавливаться русский язык. И это приведёт к радикальному понижению России в международном плане. Возможно даже, нам придётся попрощаться со статусом постоянного члена Совета Безопасности в ООН. На Западе уже давно этого хотят.

— То есть, есть риск того, что мы можем превратиться в региональную страну и, может быть, даже менее того?

— Да! Именно об этом и идёт речь. Причём, удар будет не только с запада. Он будет и с юга, и с востока. Для того, чтобы управлять любыми ресурсами нужно уметь их защищать. И, тем более, нельзя отдавать ближайших союзников, а та же Белоруссия — единственный союзник такого плана, — терять там информационные, политические, идеологические, религиозные позиции — это совершенно неправильно!

— Сейчас многие говорят, что в той же Белоруссии нам «надо работать с людьми». Но как это сделать?

— Надо, чтобы наши министерства, службы этим занимались. Надо чтобы правительство российское стипендии студентам из Белоруссии давало, а то они в Польшу едут, где есть программы по привлечению молодёжи, а у нас таких программ нет. Соответственно, они выращивают себе смену, а мы считаем, что на постсоветском пространстве все само наладится. А это не так. Процессы самораспада надо останавливать жёстко, как говорил, правда, по другому поводу, наш экс-президент и экс-премьер Дмитрий Медведев: «Надо, кое-кому, повысить уровень самокритики». Всем нам нужно всё-таки, заниматься не имитацией, а нормально работать. Если чиновники не могут работать, значит, их нужно менять на тех, кто может это делать. Надо научиться делать исторические выводы, без этого в современном мире просто не выжить.