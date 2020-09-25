Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции

Анастасия Иванова

Лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский планирует продолжать работу в координационном совете оппозиции Белоруссии, рассказал он РИА Новости.

"Да, планирую. Я понимаю, что это нужная для страны структура в данный момент. Она нужна людям, останавливаться и выходить из состава совета я не считаю нужным. Более того, я считаю действия совета абсолютно законными", - рассказал Дылевский. Он добавил, что в будущем, возможно, выйдет из совета в том случае, если поймет, что "сделал все, что мог".

В то же время Дылевский в ходе разговора с РИА Новости несколько раз отмечал, что не планирует становиться профессиональным политиком и не считает это занятие пригодным для себя.

Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.