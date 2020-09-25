Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Безопасное путешествие в Дубай. Инструкция по применению

Безопасное путешествие в Дубай. Инструкция по применению

На каких условиях можно въехать в Дубай, почему отдых в эмирате безопасен, и какие развлечения уже доступны туристам, читайте в нашем специальном обзоре.


ЛЕТИМ В ДУБАЙ

С 11 сентября 2020 года возобновлено прямое авиасообщение между Россией и ОАЭ (город прилета - Дубай). Добраться до Дубая можно на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» (2 рейса в неделю) и Emirates (2 рейса в неделю). Чтобы обеспечить максимальный комфорт российским туристам, ближневосточный перевозчик поставил на маршрут Дубай-Москва-Дубай флагманский A-380.


ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ

• Сдать ПЦР-тест на COVID-19 не позднее, чем за 96 часов до вылета, убедиться, что результат отрицательный и перевести результаты скрининга на английский язык. Справка об отсутствии коронавируса должна быть в печатном виде. Цифровые копии не принимаются. Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени не обязаны проходить тестирование.

• Приобрести медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19. Авиакомпании Emirates и flydubai предоставляют полное покрытие расходов своих пассажиров на медицинское обслуживание в случае заражения COVID-19.  Клиенты обеих авиакомпаний могут рассчитывать на покрытие расходов на лечение в размере до 150 000 евро и на карантин в размере 100 евро в день в течение 14 дней, если им поставят диагноз COVID-19.

На рейсах Emirates данная инициатива актуальна до 31 октября 2020 года, на перелетах flydubai – до 30 ноября 2020 года.

• Заполнить Health Declaration Form. Форму декларации о состоянии здоровья можно распечатать заранее или же взять на стойке регистрации в аэропорту. Форма распространяется на все категории граждан и должна быть передана при регистрации на любой рейс в Дубай.

• Распечататьизаполнить Quarantine Undertaking Form. Эта форма подтверждает согласие туриста на установку приложения COVID-19 DXB в смартфон, на соблюдение при необходимости самоизоляции и других мер для ограничения распространения коронавируса.

• Загрузить приложение COVID19 – DXB Smart App (из Apple App Store или из Google Play Store) и зарегистрироваться в нем перед поездкой в Дубай.


ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА

Согласно требованиям авиаперевозчиков, во время полета пассажиры должны находиться в защитных масках и не покидать место, указанное в билете.


ПО ПРИБЫТИИ

По прибытии в аэропорт Дубая на паспортном контроле необходимо предоставить заполненную форму Quarantine Undertaking Form.

После паспортного контроля граждане России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана (всего в списке 30 стран) повторно проходят ПЦР-тест на COVID-19. Тест сдается в аэропорту бесплатно.

Ждать результатов теста в аэропорту Дубая не нужно, можно сразу отправиться в отель для самоизоляции. Результаты теста турист получит в приложении DXB Smart App в течение 6-24 часов. Если у туриста нет смартфона, результаты теста можно узнать на сайте https://www.dha.gov.ae/covid19/Pages/screeningResults.aspx по номеру паспорта и дате рождения туриста.

В случае отрицательного результата теста турист может свободно перемещаться по отелю и эмирату.

Если результат ПЦР-теста, сделанного в Дубае, окажется положительным, турист должен соблюдать изоляцию в течение 14 дней. Варианты изоляции включают карантин в отведенных для этого гостиницах, апартаментах или в больнице, а также другие альтернативы в зависимости от состояния пациента.

Турист полностью несет расходы на лечение и изоляцию в случае заболевания COVID-19. Поэтому путешественникам рекомендуется приобрести страховой полис с покрытием COVID-19.


БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ ВЕЗДЕ

Меры по обеспечению безопасности, принимаемые властями Дубая для защиты жителей и туристов, являются одними из самых строгих и проработанных в мире. Так, в Дубае уже проведено свыше 9 млн тестов на коронавирус. Процент положительных результатов на каждые 100,000 тестов ниже 1%. Страна входит в TОП-10 в мире по количеству тестирований на COVID-19.

Дубай является одним из лидеров в реализации мер эпидемиологической безопасности в туристической отрасли на международном уровне.  Эмират первым в мире получил официальный статус безопасного направления и соответствующий знак Safe Travels, учрежденный Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC). На территории страны обязательно ношение маски, поддержание социальной дистанции и проверка температуры. Приемлемой считается температура до 37,5.

Дубай запустил программу сертификации отелей, торговых центров, транспорта, точек общественного питания и достопримечательностей. Присвоение сертификата DubaI Assured («Заверено Дубаем») означает, что в отеле, ресторане или торговом комплексе полностью соблюдены меры профилактики COVID-19. Сертификация проводится бесплатно и действительна в течение 15 дней. Каждые две недели сертификация подтверждается сотрудниками соответствующих органов. К настоящему моменту более 1000 учреждений прошли сертификацию DubaI Assured.

При необходимости ПЦР-тест можно сдать в одной из аккредитованных клиник (стоимость 250 дирхамов). Также тесты на коронавирус можно сдать и в отеле проживания. Например, такой сервис предлагают пятизвездочные отели Atlantis The Palm и Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina. Сдать бесплатные ПЦР-тесты можно при условии проживания не менее 5 ночей.


В ДУБАЕ ДОСТУПНО МНОЖЕСТВО РАЗВЛЕЧЕНИЙ

В Эмирате с соблюдением всех мер предосторожности уже открылись практически все достопримечательности, общественные и частные пляжи, торговые центры, рестораны, бассейны, аквапарки и поля для гольфа, а также кемпинги и центры водных видов спорта. 

Так, 23 сентября с соблюдением всех необходимых мер безопасности снова распахнул свои двери первый из четырёх тематических парков комплекса Dubai Parks and Resorts. С 1 октября вновь начнет принимать гостей океанский лайнер Queen Elizabeth 2, ставший плавучим отелем. После реконструкции 5 октября откроется для посетителей Dubai Safari, где собрано более 3000 млекопитающих, птиц, амфибий и беспозвоночных.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного
Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за Навального
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2020 года
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike

Топ на сегодня

Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей
1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей
«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто в Закарпатье
«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто

Еще по теме

Российские авиакомпании начнут летать в ОАЭ с 10 сентября
Правила въезда в Дубай, Египет и на Мальдивы для россиян
Татьяна Африкантова покинула Дубай, но обещала вернуться
"Аэрофлот" с 23 марта возобновит рейсы в Дубай