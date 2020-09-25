Безопасное путешествие в Дубай. Инструкция по применению

Алексей Вольцев

На каких условиях можно въехать в Дубай, почему отдых в эмирате безопасен, и какие развлечения уже доступны туристам, читайте в нашем специальном обзоре.

ЛЕТИМ В ДУБАЙ

С 11 сентября 2020 года возобновлено прямое авиасообщение между Россией и ОАЭ (город прилета - Дубай). Добраться до Дубая можно на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» (2 рейса в неделю) и Emirates (2 рейса в неделю). Чтобы обеспечить максимальный комфорт российским туристам, ближневосточный перевозчик поставил на маршрут Дубай-Москва-Дубай флагманский A-380.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ

• Сдать ПЦР-тест на COVID-19 не позднее, чем за 96 часов до вылета, убедиться, что результат отрицательный и перевести результаты скрининга на английский язык. Справка об отсутствии коронавируса должна быть в печатном виде. Цифровые копии не принимаются. Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени не обязаны проходить тестирование.

• Приобрести медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19. Авиакомпании Emirates и flydubai предоставляют полное покрытие расходов своих пассажиров на медицинское обслуживание в случае заражения COVID-19. Клиенты обеих авиакомпаний могут рассчитывать на покрытие расходов на лечение в размере до 150 000 евро и на карантин в размере 100 евро в день в течение 14 дней, если им поставят диагноз COVID-19.

На рейсах Emirates данная инициатива актуальна до 31 октября 2020 года, на перелетах flydubai – до 30 ноября 2020 года.

• Заполнить Health Declaration Form. Форму декларации о состоянии здоровья можно распечатать заранее или же взять на стойке регистрации в аэропорту. Форма распространяется на все категории граждан и должна быть передана при регистрации на любой рейс в Дубай.

• Распечататьизаполнить Quarantine Undertaking Form. Эта форма подтверждает согласие туриста на установку приложения COVID-19 DXB в смартфон, на соблюдение при необходимости самоизоляции и других мер для ограничения распространения коронавируса.

• Загрузить приложение COVID19 – DXB Smart App (из Apple App Store или из Google Play Store) и зарегистрироваться в нем перед поездкой в Дубай.

ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА

Согласно требованиям авиаперевозчиков, во время полета пассажиры должны находиться в защитных масках и не покидать место, указанное в билете.

ПО ПРИБЫТИИ

По прибытии в аэропорт Дубая на паспортном контроле необходимо предоставить заполненную форму Quarantine Undertaking Form.

После паспортного контроля граждане России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана (всего в списке 30 стран) повторно проходят ПЦР-тест на COVID-19. Тест сдается в аэропорту бесплатно.

Ждать результатов теста в аэропорту Дубая не нужно, можно сразу отправиться в отель для самоизоляции. Результаты теста турист получит в приложении DXB Smart App в течение 6-24 часов. Если у туриста нет смартфона, результаты теста можно узнать на сайте https://www.dha.gov.ae/covid19/Pages/screeningResults.aspx по номеру паспорта и дате рождения туриста.

В случае отрицательного результата теста турист может свободно перемещаться по отелю и эмирату.

Если результат ПЦР-теста, сделанного в Дубае, окажется положительным, турист должен соблюдать изоляцию в течение 14 дней. Варианты изоляции включают карантин в отведенных для этого гостиницах, апартаментах или в больнице, а также другие альтернативы в зависимости от состояния пациента.

Турист полностью несет расходы на лечение и изоляцию в случае заболевания COVID-19. Поэтому путешественникам рекомендуется приобрести страховой полис с покрытием COVID-19.

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ ВЕЗДЕ

Меры по обеспечению безопасности, принимаемые властями Дубая для защиты жителей и туристов, являются одними из самых строгих и проработанных в мире. Так, в Дубае уже проведено свыше 9 млн тестов на коронавирус. Процент положительных результатов на каждые 100,000 тестов ниже 1%. Страна входит в TОП-10 в мире по количеству тестирований на COVID-19.

Дубай является одним из лидеров в реализации мер эпидемиологической безопасности в туристической отрасли на международном уровне. Эмират первым в мире получил официальный статус безопасного направления и соответствующий знак Safe Travels, учрежденный Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC). На территории страны обязательно ношение маски, поддержание социальной дистанции и проверка температуры. Приемлемой считается температура до 37,5.

Дубай запустил программу сертификации отелей, торговых центров, транспорта, точек общественного питания и достопримечательностей. Присвоение сертификата DubaI Assured («Заверено Дубаем») означает, что в отеле, ресторане или торговом комплексе полностью соблюдены меры профилактики COVID-19. Сертификация проводится бесплатно и действительна в течение 15 дней. Каждые две недели сертификация подтверждается сотрудниками соответствующих органов. К настоящему моменту более 1000 учреждений прошли сертификацию DubaI Assured.

При необходимости ПЦР-тест можно сдать в одной из аккредитованных клиник (стоимость 250 дирхамов). Также тесты на коронавирус можно сдать и в отеле проживания. Например, такой сервис предлагают пятизвездочные отели Atlantis The Palm и Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina. Сдать бесплатные ПЦР-тесты можно при условии проживания не менее 5 ночей.

В ДУБАЕ ДОСТУПНО МНОЖЕСТВО РАЗВЛЕЧЕНИЙ

В Эмирате с соблюдением всех мер предосторожности уже открылись практически все достопримечательности, общественные и частные пляжи, торговые центры, рестораны, бассейны, аквапарки и поля для гольфа, а также кемпинги и центры водных видов спорта.

Так, 23 сентября с соблюдением всех необходимых мер безопасности снова распахнул свои двери первый из четырёх тематических парков комплекса Dubai Parks and Resorts. С 1 октября вновь начнет принимать гостей океанский лайнер Queen Elizabeth 2, ставший плавучим отелем. После реконструкции 5 октября откроется для посетителей Dubai Safari, где собрано более 3000 млекопитающих, птиц, амфибий и беспозвоночных.