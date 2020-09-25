Блогер Дан Вырлан станет новым «Холостяком»?

Лидия Мартынова

Блогер DAN VIRLAN посетил студию издания POPCAKE для того, чтобы немного рассказать о развитии своей карьеры, а также приоткрыть завесу тайны относительно участия в телевизионной программе «Холостяк». Ранее в сети обсуждалась его кандидатура на роль нового жениха России, однако, никто не подтверждал эту информацию официально. Интервьюер POPCAKE поинтересовался у молодого и успешного парня, действительно ли тот собирается найти себе невесту на телешоу.

«Нет… Нет… Ну… Я вписался бы туда, но пока нет»,

— загадочно ответил DAN VIRLAN.

Кажется, парень еще до конца не определился со своим решением, однако, поведал о кое-каких секретах, связанных со съемками «Холостяка».

«Мне вообще последний проект не понравился. Не знаю, можно ли так говорить, но там слишком все по сценарию… Хочется больше эмоций, лайва»,

— заключил музыкант.

Завидный жених опроверг информацию об участии в шоу, чем огорчил сотни поклонниц, мечтающих попасть на «Холостяка» ради раскрученного блогера. Теперь у незамужних дам встал новый вопрос: кто станет следующим участником проекта?

А думали ли вы, что селебу просто не разрешено распространяться о съемке раньше времени и он умышленно скрывает участие в «Холостяке», чтобы произвести фурор на проекте?

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