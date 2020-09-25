Блогер Дан Вырлан станет новым «Холостяком»?
Блогер DAN VIRLAN посетил студию издания POPCAKE для того, чтобы немного рассказать о развитии своей карьеры, а также приоткрыть завесу тайны относительно участия в телевизионной программе «Холостяк». Ранее в сети обсуждалась его кандидатура на роль нового жениха России, однако, никто не подтверждал эту информацию официально. Интервьюер POPCAKE поинтересовался у молодого и успешного парня, действительно ли тот собирается найти себе невесту на телешоу.
«Нет… Нет… Ну… Я вписался бы туда, но пока нет»,
— загадочно ответил DAN VIRLAN.
Кажется, парень еще до конца не определился со своим решением, однако, поведал о кое-каких секретах, связанных со съемками «Холостяка».
«Мне вообще последний проект не понравился. Не знаю, можно ли так говорить, но там слишком все по сценарию… Хочется больше эмоций, лайва»,— заключил музыкант.
Завидный жених опроверг информацию об участии в шоу, чем огорчил сотни поклонниц, мечтающих попасть на «Холостяка» ради раскрученного блогера. Теперь у незамужних дам встал новый вопрос: кто станет следующим участником проекта?
А думали ли вы, что селебу просто не разрешено распространяться о съемке раньше времени и он умышленно скрывает участие в «Холостяке», чтобы произвести фурор на проекте?Подпишись на нас в Яндекс Новости