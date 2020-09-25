Британия и ЕС не признали легитимность Лукашенко
Сегодня, 12:30 Лидия Мартынова
Великобритания и Евросоюз не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Соответствующие заявления были сделаны в четверг, 24 сентября.
"Тайная инаугурация Лукашенко сегодня в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал глава МИД Великобритании Доминик Рааб в Twitter.
В свою очередь в ЕС также не признали легитимность Лукашенко и призвали к проведению новых свободных выборов в Беларуси под наблюдением ОБСЕ.
Напомним, Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, что вызвало новую волну протестов в стране.
По материалам: gogetnews.info