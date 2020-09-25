Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бритни Спирс намекнула на самоубийство

Бритни Спирс намекнула на самоубийство

Кажется, американская певица Бритни Спирс (BritneySpears) продолжает держать даже самых равнодушных пользователей сети в напряжении. Девушка опять что-то хочет сказать своим поклонникам. Несколько часов назад у себя в Instagram звезда опубликовала серию странных снимков в бикини на пляже.


На размещенных фотографиях исполнительница лежит на фоне океана в купальнике и шляпе, ноги е вытяну вверх. Сопроводила Бритни эти кадры загадочным сообщением.


«Нет…это не “Just a Touch of Rose” или “RED” это просто я… в самом общем понимании Бритни!!! Привет… раз уж вы здесь… переверните фотографии вверх ногами, и вы обнаружите, что это буква Т!!! Для учителей… чай… тест… завтра… время… два… десять… инструмент… попытка… спасибо… они… Я имею в виду, мы можем продолжать перечислять целый день, верно!?!? И вообще… кто был вашим любимым учителем в школе… и что вы учили»,

— подписала снимок Бритни.

Странная поза и невнятная речь заставили насторожиться. Фанаты тут же начали расшифровывать тревожное «послание». Они считают, что Бритни намекает на самоубийство и трудный период в жизни, а также просит о защите от отца-тирана.

 «Ее надо спасти», «Что, черт возьми, зашифровано в этой подписи?», «Я клянусь, она пытается нам что-то сказать зашифрованными подсказками», «Это страшно», «Бритни, все в порядке?»,

— пишут в комментариях.

Напомним, что хэштег в поддержку Бритни Спирс вызвал общественный резонанс в начале июля.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за Навального
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2020 года
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
В Подмосковье в этом году бесплатное горячее питание в школах стали получать 415 тысяч детей
В Подмосковье в этом году бесплатное горячее питание в школах стали
Яна Рудковская о воспитании Гном Гномыча, ссорах с Евгением Плющенко и скандале с Ритой Дакотой
Яна Рудковская о воспитании Гном Гномыча, ссорах с Евгением Плющенко
Студенты СКФУ и Абхазского госуниверситета получат дипломы обоих вузов
Студенты СКФУ и Абхазского госуниверситета получат дипломы обоих вузов

Топ на сегодня

Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Китайские АРМИ собрали 7 млн юаней на день рождения Тэхёна из BTS!
Китайские АРМИ собрали 7 млн юаней на день рождения Тэхёна из BTS!
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть направлено более 40 млрд рублей – Владимир Путин
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"

Еще по теме

Бритни Спирс в спортзале творит невероятные вещи (фото)
Папарацци поймали Бритни Спирс в одних плавках (фото)
Бритни Спирс презентовала трек Do You Wanna Come Over с нового альбома
Представители Бритни Спирс подтвердили, что она жива после появившихся сообщений о смерти певицы