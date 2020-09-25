Бритни Спирс намекнула на самоубийство
Кажется, американская певица Бритни Спирс (BritneySpears) продолжает держать даже самых равнодушных пользователей сети в напряжении. Девушка опять что-то хочет сказать своим поклонникам. Несколько часов назад у себя в Instagram звезда опубликовала серию странных снимков в бикини на пляже.
На размещенных фотографиях исполнительница лежит на фоне океана в купальнике и шляпе, ноги е вытяну вверх. Сопроводила Бритни эти кадры загадочным сообщением.
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🏖🏝🏖 No ..... this isn’t “Just a Touch of Rose” 🌹 or “RED” ... it is simply ME ... in the most general Britney way !!! Hey 👋 … while you’re at it ..... turn the photos upside down and you will find it’s a T !!!!!! For teacher ... tea ... test ... tomorrow ... time ... two ... ten ... tool ... try .... thanks .... they … I mean we could go all day with this one, right !?!? Anyhow … who was your favorite teacher in school ..... and what did you LEARN 🤓🤓🤓🤓 ????
«Нет…это не “Just a Touch of Rose” или “RED” это просто я… в самом общем понимании Бритни!!! Привет… раз уж вы здесь… переверните фотографии вверх ногами, и вы обнаружите, что это буква Т!!! Для учителей… чай… тест… завтра… время… два… десять… инструмент… попытка… спасибо… они… Я имею в виду, мы можем продолжать перечислять целый день, верно!?!? И вообще… кто был вашим любимым учителем в школе… и что вы учили»,— подписала снимок Бритни.
Странная поза и невнятная речь заставили насторожиться. Фанаты тут же начали расшифровывать тревожное «послание». Они считают, что Бритни намекает на самоубийство и трудный период в жизни, а также просит о защите от отца-тирана.
«Ее надо спасти», «Что, черт возьми, зашифровано в этой подписи?», «Я клянусь, она пытается нам что-то сказать зашифрованными подсказками», «Это страшно», «Бритни, все в порядке?»,— пишут в комментариях.
Напомним, что хэштег в поддержку Бритни Спирс вызвал общественный резонанс в начале июля.Подпишись на нас в Яндекс Новости