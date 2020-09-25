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Черная полоса в любви: 7 способов справиться с одиночеством

Черная полоса в любви: 7 способов справиться с одиночеством

Черная полоса бывает у каждого. Длительное одиночество засасывает человека, словно зыбучие пески, не давая выбраться. Эксперты в области биоэнергетики расскажут, как справиться с этой проблемой и стать счастливыми.


К подобной проблеме нужен комплексный подход. Не бывает «волшебной пилюли», которая излечила бы человека от одиночества и сделала его счастливым в одночасье. Над счастьем нужно работать, поэтому старайтесь следовать семи золотым правилам притяжения любви.

Перестаньте фокусироваться на проблеме

Недаром многие эксперты говорят: достаточно перестать думать о проблеме, как она тут же уйдет. Дело не в магии или приметах. Тут работает простая психология. Когда мы фокусируемся на одиночестве, то загоняем себя в угол, наполняясь мыслями о том, как нам плохо. Это приводит к появлению негативных вирусных программ.

Самым лучшим и естественным способом справиться с ними станет смещение фокуса внимания на что-то другое. Например, на работу, бизнес или какие-то увлечения. Одинокому и несчастному человеку нужно с головой уйти в работу или найти хобби, которое поглотит его полностью и не позволит думать о негативе.

Аффирмации


Это продолжение предыдущего способа, а, точнее, его отличное дополнение. Аффирмации — это простые фразы, которые нужно повторять себе как можно чаще, чтобы избавиться от негативных программ.

Вот самые простые и действенные фразы:


«Я люблю людей и люди любят меня»;
«Я притягиваю любовь и верю в счастье»;
«В меня легко влюбиться».

Вы можете придумывать аффирмации самостоятельно. Нужно лишь, чтобы в них не было частицы «не», слова «нет». Отрицания Вселенной не воспринимаются, поэтому если говорить «я не боюсь одиночества», мироздание понимает это как «я боюсь одиночества».

Вспомните старых знакомых

Возможно, где-то в записной книжке или в социальных сетях есть человек, с которым вы когда-то давно общались. Возможно, настало время для того, чтобы позвонить или написать ему или ей, поздороваться и предложить свое общение.


Ученые доказали, что в среднем раз в два года люди меняются кардинальным образом, поэтому стоит попробовать пообщаться снова, если в первый раз что-то пошло не так.

Будьте добрее

Люди очень не любят общаться с обидчивыми, злыми и агрессивными личностями. Одинокому человеку стоит проанализировать себя объективно и определить, есть ли в нем что-то, что может отталкивать окружающих.

Нужно чаще ставить себя на место окружающих, уметь прощать. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как перестать обижаться и злиться и достигнуть гармонии.

Раскройте свои чакры

Чакрами называются особые энергетические центры организма, которые отвечают за самые разные задачи. У каждой чакры свои свойства. На привлечение любви и дружбы работают сразу несколько энергетических точек ауры человека, но если не работает одна, то со временем перестают функционировать и другие чакры.

Возможно, ваши чакры заблокированы неправильным образом жизни, вредной пищей, отсутствием подвижности, негативными воспоминаниями. Быстро открыть заблокированные чакры вам помогут специальные упражнения, медитации и практики. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом и соблюдайте режим, чтобы ваша энергетика всегда была мощной.

Снимите сглаз или порчу

Ранее мы рассказывали о том, как определить и снять порчу на одиночество. Порча — это не обязательно целенаправленное воздействие врага. Наложить порчу может практически любой человек, если будет сильно завидовать или испытывать ненависть. В таком случае порчу называют сглазом.


Чтобы сглазить, не нужно идти к шаману или ведьме. Порой человеку для этого достаточно очень сильной неприязни. Порча очень опасна, поэтому эксперты советуют не наживать врагов и не рассказывать никому о своем счастье, не провоцировать зависть.

Научитесь общаться без цели

Если удается познакомиться с человеком, не нужно сразу оценивать его, как потенциального кандидата на руку и сердце. Когда кто-то просто получает удовольствие от общения с окружающими, ему удается стать более популярным.

Если же кто-то преследует корыстные цели или целенаправленно ищет себе вторую половинку, отметая все остальные знакомства, поиски будут затруднены. Такое поведение лишает человека легкости, притягательности. Не нужно подстраивать окружающих под свои нужды и желания, потому что они тут же разбегутся. Людям хочется быть самими собой, а не играть роль, которую им кто-то придумал.

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По материалам: dailyhoro.ru

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