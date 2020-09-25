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Чонгук помог упавшей в обморок поклоннице

Чонгук помог упавшей в обморок поклоннице

Теперь можно сказать с 200% уверенностью, что BTS забоятся о своих поклонниках! 20 октября во время концерта в Париже Чонгук (Jungkook) пришел на помощь девушке, которая неожиданно упала в обморок.


Три дня назад группа давала концерт в столице Франции, на стадионе Accorhotels Arena. Одна из фанаток, которая находилась в фанзоне, неожиданно потеряла сознание, охрана унесла девушку из зала.


Чонгук, заметив случившееся со сцены, схватил бутылку воды и передал ее девушке. Нетизены были невероятно тронуты этим поступком музыканта.

«Он не только невероятно красивый, но еще и такой добрый», — писали ARMY в своих соцсетях.


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По материалам: popcake.tv

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