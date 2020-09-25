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Что сказал Навальный российским пилотам и врачам спасшим его жизнь?

Что сказал Навальный российским пилотам и врачам спасшим его жизнь?

Алексей Навальный из Берлина обратился к омским врачам и пилотам, которые спасли его жизнь. В своём заявлении оппозиционер указал на быструю реакцию пилотов и поблагодарил за решение посадить самолёт в городе Омске.


«Пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль… сразу четко сказали, что это токсическое отравление и зафигачили мне дозу атропина»


Навальный не стал комментировать ситуацию в омской больнице, ведь по мнению его сторонников врачи только мешали его транспортировке в Германию, не смотря на то, что омские врачи стабилизировали состояние оппозиционера.

Напомним, что в августе Алексей Навальный в самолете почувствовал недомогание после чего впал в кому. Самолёт экстренно посадили в городе Омске, после чего его госпитализировали в БСМП 1 в тяжёлом состоянии. Омские врачи поставили предварительный диагноз «нарушение обмена веществ», родные Алексея настояли на его транспортировке в Берлин. Уже в клинике Шарите у Алексея нашли признаки отравления боевым веществом «Новичок», при этом Германия до сих пор не предоставила России никаких доказательств отравления для дальнейшего расследования в рамках уголовного дела.

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По материалам: popcake.tv

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