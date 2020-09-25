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ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

Московский Центральный универсальный магазин (ЦУМ) штрафовали на сумму более 1 млн рублей за нарушение масочного режима. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ - был оштрафован более чем на 1 млн рублей", - заявил Немерюк.

Согласно данным столичного оперативного штаба, ежедневное число госпитализированных с COVID-19 за последнюю неделю в Москве выросло примерно на 30%. Столичный мэр Сергей Собянин опубликовал обращение к местным работодателям с просьбой вновь начать перевод сотрудников на удаленку. Градоначальник призвал часть москвичей из числа уязвимых групп населения ограничить контакты, в том числе с живущими отдельно родственниками, и по возможности не выходить из дома. Работающим гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленку или взять отпуск. При выходе за покупками необходимо надеть маску и перчатки.

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По материалам: uposters.ru

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