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ЦУМ оштрафовали на 1 миллион рублей за нарушение масочного режима

ЦУМ оштрафовали на 1 миллион рублей за нарушение масочного режима

С возвращением различных светских мероприятий можно было подумать, что меры безопасности, связанные с коронавирусом, в столице совершенно ослабили. Но, как оказалось, московские власти продолжают следить за соблюдением масочно-перчаточного режима, который формально действует в городе с мая. Так, сегодня стало известно, что крупный штраф выписан ЦУМу. Об этом в эфире канала "Москва 24" сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве был оштрафован более чем на миллион рублей за нарушение масочного режима,

— заявил Немерюк.

Он уточнил, что столичным предприятиям торговли выписали свыше 15 тысяч штрафов, а 43 предприятия торговли уже закрыли из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима. Штраф за нарушение режима для физических лиц на предприятиях Москвы составляет 4 тысячи рублей, за несоблюдение санитарных норм для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.


Немерюк предупредил, что рейды по московским торговым предприятиям продолжаются. Напомним, что в последние дни число заразившихся коронавирусом в Москве снова возросло.

Так, 24 сентября было выявлено 1050 заболевших за сутки. В связи с этим с 28 сентября снова вводятся ограничения для людей старше 65 лет, а также для тех, у кого есть хронические заболевания. Им рекомендовано перейти на удаленную работу и не выходить из дома без острой необходимости.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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