Додон: Молдаване должны знать русский язык

Анастасия Иванова

По мнению президента Молдавии Игоря Додона, озвученному сегодня, 25 сентября, в ходе выступления в программе «Президент отвечает», русский язык должен преподаваться в обязательном порядке в всех образовательных учреждениях республики. Вместе с тем, говорит глава государства, наравне с ним должны преподаваться английский или французский языки.

«Очень хорошо знать русский язык, для наших граждан это безусловный плюс. Я вообще предложил бы два иностранных языка в наших учебных заведениях — наряду с русским, к примеру, английский или французский», — заявил Игорь Додон.

Напомним, в декабре 2013 года Конституционный суд Молдавии признал верховенство Декларации независимости, в которой румынский назван государственным языком, над Конституцией и постановил признать устаревшим закон «О функционировании языков», в котором русскому языку отводилась роль межнационального общения.

По данным опроса «Барометр общественного мнения», проведенного в мае 2020 года, более половины населения Молдавии выступает за придание русскому языку статуса второго государственного, а около трети постоянно использует его в обиходе.

ИА Newstes сообщало, что посол России в Кишиневе Олег Васнецов ранее заявлял о необходимости законодательного закрепления статуса русского языка как инструмента межнационального общения и сохранения учебных заведений с русским языком обучения. Между тем, в Приднестровье три государственных языка: русский, молдавский язык на кириллической графике и украинский язык.

В республике гордятся тем, что в отличии от Молдавии, откуда сегодня продолжают поступать сигналы о фактах дискриминации по языковому признаку, такой проблемы нет.

По мнению директора Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерия Осталепа, единственным способом «успокоить и реинтегрировать Молдавию», является придание русскому языку статус государственного. Об этом он говорил еще в январе 2019 года, перед парламентскими выборами в РМ.

«Никто не отрицает необходимость знать молдавский, спокойно, без истерики, надрыва и маразма. Но для развития государства и перехода от дикости и агрессии к цивилизованному общению друг с другом, русский должен быть закреплен в качестве государственного», — подчеркнул эксперт.

По инициативе президента в прошлом году в Молдавии ввели новую должность — советника по межэтническим отношениям, ее занял Сергей Мишин. Обсуждая с ним план действий на ближайший период, Игорь Додон отметил важность мирного сосуществования всех национальностей на территории республики и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер для реализации культурного, языкового и интеллектуального потенциала всех этносов, проживающих в РМ.