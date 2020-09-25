Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной кампании

Вадим Карасев

34-летняя Ирина Шейк продолжает радовать поклонников новыми fashion-съемками. На прошлой неделе модель снялась в мрачном весеннем лукбуке бренда Khaite, а на днях представила осенне-зимнюю коллекцию канадской люксовой марки верхней одежды Nicole Benisti.

На снимках из новой рекламной кампании Ирина демонстрирует куртки, пуховики, шубы и дубленки из осенне-зимней коллекции бренда. На некоторых кадрах Шейк примеряет вещи прямо на нижнее белье, — благодаря этому новый лукбук получился не только теплым и уютным, но и дико волнующим.





Ирина Шейк













Известно, что новая съемка проходила некоторое время назад в одной из фотостудий в районе Сохо на Манхэттене. При этом позировала Ирина известному американскому фотографу Дэвиду Ремеру, который привык видеть в своем объективе звезд первого эшелона.

Кстати, лицами бренда Nicole Benisti также являются Хейли Бибер и Эльза Хоск. При этом в число настоящих поклонников марки входят Елена Перминова, Селин Дион, Дженнифер Лопес, Кьяра Ферраньи и многие другие знаменитости.

















Напомним, что модные тренды Ирина Шейк задает не только в лукбуках известных на весь мир брендов, но и во время будничных прогулок с дочерью Леей по Нью-Йорку. Например, недавно звезда появилась на публике в кроп-топе на булавках и голубых джинсах с принтом в виде крестов от Chrome Hearts, кожаном жакете и ботильонах на каблуке, тем самым вдохновив модниц всего мира на создание идеального городского образа для теплой осени.



