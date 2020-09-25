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Фан-сайт по сериалу «Очень странные дела»

«Очень странные дела» – уже ставший культовым сериал о группе подростков, которые сталкиваются с различными загадочными событиями, происходящими в их небольшом провинциальном американском городке.

На официально фан-сайте вы сможете скачать все серии «Очень странные дела» на русском языке на максимальной скорости в различных переводах. Кроме того, на платформе представлены все существующие материалы по сериалу: описание всех персонажей, их характер и история, разбор сюжетных линий, пасхалки и отсылки к знаменитым фантастическим фильмам эпохи 80-х, обои для рабочего стола на компьютер и мобильные устройства, шрифты и много другое.

Популярность сериала о 80-х

Почему же сериал «Очень странные дела» (или в другом переводе – «Очень странные события») стал таким популярным в наше время? Все очень просто – стильная атмосфера 80-х годов, эра становления незабываемой, уникально музыки, как электроники, которая сейчас сформировалась в новый жанр синтвейв, так и период становления лучших рок-групп того времени, многие из которых сейчас считаются классикой.

Изначально, «Stranger Things» были задуманы как ремейк знаменитого романа Стивена Кинга «Оно», но сценаристы решили придумать свою, более интересную историю о монстрах из параллельных миров и детях, которые им противостоят. А вот тут самое интересно – им удалось создать уникальный и неповторимый сюжет, мгновенно полюбившийся детям различных возрастов и взрослым.

Еще одним важным моментом становления популярности сериала является тот факт, что в шоу присутствует огромнейшее количество отсылок к классической фантастике и ужасам той неповторимой эпохи (к сожалению, сейчас такого уже не снимают). При написании сюжета создатели вдохновлялись культовыми картинами «Назад в будущее», «Индиана Джонс», «Чужой», «Темная звезда», «Челюсти», «Звездные войны» и еще около десятка популярнейших фильмов, уже давно ставших классикой мировой фантастики.

В настоящее время на экраны вышло три полноценных сезона, в каждом из которых детям приходится решать по-настоящему взрослые проблемы, а иногда даже и выручать из различных передряг своих родителей. Четвертый сезон не за горами и выйдет как всегда на стриминговом сервисе Нетфликс уже в следующем году. Ждем новых приключений!

# Бизнес

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Фан-сайт по сериалу «Очень странные дела»
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